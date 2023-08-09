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МУС отказался ответить на вопрос о сотрудничестве с США по Украине - РИА Новости, 09.08.2023
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20:03 09.08.2023 (обновлено: 20:29 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/ukraina-1889161119.html
МУС отказался ответить на вопрос о сотрудничестве с США по Украине
МУС отказался ответить на вопрос о сотрудничестве с США по Украине - РИА Новости, 09.08.2023
МУС отказался ответить на вопрос о сотрудничестве с США по Украине
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге отказался ответить на вопрос РИА Новости, получил ли он от США данные о якобы "военных преступлениях" России на... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T20:03
2023-08-09T20:29
украина
россия
владимир путин
в мире
сша
джордж буш (младший)
джо байден
министерство обороны сша
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ГААГА, 9 авг - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге отказался ответить на вопрос РИА Новости, получил ли он от США данные о якобы "военных преступлениях" России на Украине.В конце июля газета New York Times писала со ссылкой на неназванных чиновников, что президент США Джо Байден поручил администрации начать делиться с МУС информацией о якобы совершенных Россией "военных преступлениях" на Украине. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на должностное лицо США, против этого шага Байдена выступил Пентагон. Из публикации следует, что в американском военном ведомстве считают, что любое сотрудничество США с МУС может "открыть путь для политизированного судебного преследования американских военных, дислоцированных за рубежом"."С момента вступления в силу своего мандата прокурор (Карим) Хан подчеркивал свое намерение углублять взаимодействие и сотрудничество со всеми национальными органами как государств-участников, так и государств, не являющихся участниками (Римского статута - ред.)... Наш офис приветствует более тесное сотрудничество со своими партнерами", - заявили в пресс-службе суда в ответ на просьбу агентства прокомментировать передачу данных Штатами.Отвечая на вопрос, получил ли суд сведения от американской стороны, в МУС заявили, что не комментируют конкретные случаи сотрудничества с государствами.США не являются членом МУС и отрицают его решения и действия в отношении своих граждан на законодательном уровне. "Акт о защите американских военнослужащих" был принят конгрессом, подписан президентом Джорджем Бушем в 2002 году и до сих пор действует. Норма уполномочивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны МУС с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения.В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://radiosputnik.ria.ru/20230803/mus-1888065675.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230727/mvd-mus-1886522302.html
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украина, россия, владимир путин, в мире, сша, джордж буш (младший), джо байден, министерство обороны сша, международный уголовный суд
Украина, Россия, Владимир Путин, В мире, США, Джордж Буш (младший), Джо Байден, Министерство обороны США, Международный уголовный суд
МУС отказался ответить на вопрос о сотрудничестве с США по Украине

В МУС не ответили, получил ли суд от США сведения о действиях России на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Международного уголовного суда в Гааге
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 9 авг - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге отказался ответить на вопрос РИА Новости, получил ли он от США данные о якобы "военных преступлениях" России на Украине.
В конце июля газета New York Times писала со ссылкой на неназванных чиновников, что президент США Джо Байден поручил администрации начать делиться с МУС информацией о якобы совершенных Россией "военных преступлениях" на Украине. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на должностное лицо США, против этого шага Байдена выступил Пентагон. Из публикации следует, что в американском военном ведомстве считают, что любое сотрудничество США с МУС может "открыть путь для политизированного судебного преследования американских военных, дислоцированных за рубежом".
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"С момента вступления в силу своего мандата прокурор (Карим) Хан подчеркивал свое намерение углублять взаимодействие и сотрудничество со всеми национальными органами как государств-участников, так и государств, не являющихся участниками (Римского статута - ред.)... Наш офис приветствует более тесное сотрудничество со своими партнерами", - заявили в пресс-службе суда в ответ на просьбу агентства прокомментировать передачу данных Штатами.
Отвечая на вопрос, получил ли суд сведения от американской стороны, в МУС заявили, что не комментируют конкретные случаи сотрудничества с государствами.
США не являются членом МУС и отрицают его решения и действия в отношении своих граждан на законодательном уровне. "Акт о защите американских военнослужащих" был принят конгрессом, подписан президентом Джорджем Бушем в 2002 году и до сих пор действует. Норма уполномочивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны МУС с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения.
В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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