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В Германии заявили о неожиданном ударе по Украине - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 09.08.2023 (обновлено: 15:09 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/ukraina-1889078965.html
В Германии заявили о неожиданном ударе по Украине
В Германии заявили о неожиданном ударе по Украине - РИА Новости, 09.08.2023
В Германии заявили о неожиданном ударе по Украине
Украина не достигла успеха на саммите в Саудовской Аравии, пишет журналист Райнхард Лаутербах для издания Junge Welt."Встреча завершилась без принятия итоговой... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:35
2023-08-09T15:09
в мире
украина
саудовская аравия
киев
андрей ермак
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украина не достигла успеха на саммите в Саудовской Аравии, пишет журналист Райнхард Лаутербах для издания Junge Welt."Встреча завершилась без принятия итоговой декларации. И если глава украинской делегации, глава администрации президента Андрей Ермак заранее провозгласил целью своей страны "объединение всего мира вокруг Украины", то очень сомнительно, что Киев хоть немного приблизился к этому на выходных", — говорится в публикации.Автор напомнил, что Бразилия и Мексика, две крупнейшие страны Латинской Америки, прямо дали понять, что считают мирные переговоры без участия России бессмысленными. По его мнению, если Киев не изменит свои радикальные условия для мирного разрешения кризиса, то результата не будет. При этом ему стоит поторопиться, поскольку ситуация начинает раздражать даже сторонников Украины.
https://ria.ru/20230809/vuchich-1889071398.html
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в мире, украина, саудовская аравия, киев, андрей ермак
В мире, Украина, Саудовская Аравия, Киев, Андрей Ермак, Специальная военная операция на Украине
В Германии заявили о неожиданном ударе по Украине

Автор Junge Welt Лаутербах: Украина не достигла успеха на саммите в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украина не достигла успеха на саммите в Саудовской Аравии, пишет журналист Райнхард Лаутербах для издания Junge Welt.

"Встреча завершилась без принятия итоговой декларации. И если глава украинской делегации, глава администрации президента Андрей Ермак заранее провозгласил целью своей страны "объединение всего мира вокруг Украины", то очень сомнительно, что Киев хоть немного приблизился к этому на выходных", — говорится в публикации.
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Автор напомнил, что Бразилия и Мексика, две крупнейшие страны Латинской Америки, прямо дали понять, что считают мирные переговоры без участия России бессмысленными.

По его мнению, если Киев не изменит свои радикальные условия для мирного разрешения кризиса, то результата не будет. При этом ему стоит поторопиться, поскольку ситуация начинает раздражать даже сторонников Украины.
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