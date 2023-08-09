В Германии заявили о неожиданном ударе по Украине
Автор Junge Welt Лаутербах: Украина не достигла успеха на саммите в Саудовской Аравии
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украина не достигла успеха на саммите в Саудовской Аравии, пишет журналист Райнхард Лаутербах для издания Junge Welt.
"Встреча завершилась без принятия итоговой декларации. И если глава украинской делегации, глава администрации президента Андрей Ермак заранее провозгласил целью своей страны "объединение всего мира вокруг Украины", то очень сомнительно, что Киев хоть немного приблизился к этому на выходных", — говорится в публикации.
"Встреча завершилась без принятия итоговой декларации. И если глава украинской делегации, глава администрации президента Андрей Ермак заранее провозгласил целью своей страны "объединение всего мира вокруг Украины", то очень сомнительно, что Киев хоть немного приблизился к этому на выходных", — говорится в публикации.
Автор напомнил, что Бразилия и Мексика, две крупнейшие страны Латинской Америки, прямо дали понять, что считают мирные переговоры без участия России бессмысленными.
По его мнению, если Киев не изменит свои радикальные условия для мирного разрешения кризиса, то результата не будет. При этом ему стоит поторопиться, поскольку ситуация начинает раздражать даже сторонников Украины.
По его мнению, если Киев не изменит свои радикальные условия для мирного разрешения кризиса, то результата не будет. При этом ему стоит поторопиться, поскольку ситуация начинает раздражать даже сторонников Украины.