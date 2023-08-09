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На Украине завели 65 уголовных дел против священнослужителей УПЦ
На Украине завели 65 уголовных дел против священнослужителей УПЦ - РИА Новости, 09.08.2023
На Украине завели 65 уголовных дел против священнослужителей УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что с февраля прошлого года завела 65 уголовных дел в отношении священнослужителей Украинской... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:16
2023-08-09T11:16
2023-08-09T11:16
религия
украина
служба безопасности украины
русская православная церковь
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что с февраля прошлого года завела 65 уголовных дел в отношении священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), судом вынесено 15 обвинительных приговоров. "Напомним, что с (февраля 2022 года - ред.) по материалам СБУ расследуется 65 уголовных производств в отношении священнослужителей, в том числе и архиереев УПЦ. В настоящее время судом уже вынесено 15 обвинительных приговоров", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что 19 священнослужителей, имеющих российские паспорта, лишили украинского гражданства. Кроме того, запрещен въезд на Украину более 250 клирикам РПЦ, уточнили в СБУ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230731/kiev-1886963321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, служба безопасности украины, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине завели 65 уголовных дел против священнослужителей УПЦ
СБ Украины с февраля 2022 года завела 65 уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ