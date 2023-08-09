https://ria.ru/20230809/ukraina-1889009980.html

На Украине завели 65 уголовных дел против священнослужителей УПЦ

На Украине завели 65 уголовных дел против священнослужителей УПЦ - РИА Новости, 09.08.2023

На Украине завели 65 уголовных дел против священнослужителей УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что с февраля прошлого года завела 65 уголовных дел в отношении священнослужителей Украинской... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:16

2023-08-09T11:16

2023-08-09T11:16

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украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что с февраля прошлого года завела 65 уголовных дел в отношении священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), судом вынесено 15 обвинительных приговоров. "Напомним, что с (февраля 2022 года - ред.) по материалам СБУ расследуется 65 уголовных производств в отношении священнослужителей, в том числе и архиереев УПЦ. В настоящее время судом уже вынесено 15 обвинительных приговоров", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что 19 священнослужителей, имеющих российские паспорта, лишили украинского гражданства. Кроме того, запрещен въезд на Украину более 250 клирикам РПЦ, уточнили в СБУ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230731/kiev-1886963321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, служба безопасности украины, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц