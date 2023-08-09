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СМИ: конфликт на Украине перешел в более тяжелую фазу для Киева - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/ukraina-1888997424.html
СМИ: конфликт на Украине перешел в более тяжелую фазу для Киева
СМИ: конфликт на Украине перешел в более тяжелую фазу для Киева - РИА Новости, 09.08.2023
СМИ: конфликт на Украине перешел в более тяжелую фазу для Киева
Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу, сообщает американский телеканал CNN. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:34
2023-08-09T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу, сообщает американский телеканал CNN. "Борьба Украины и тяжелые боевые потери частично связаны с оборонительными позициями, траншеями и минными полями, которые Россия построила за месяцы, а также с реальностью поля боя, когда атакующим силам необходимо численное преимущество над хорошо окопавшимися войсками... Война сейчас вступила в более сложную стадию для Украины", - сообщает телеканал. Отмечается, что на данный момент украинское "наступление" больше похоже на "тяжелую утомительную работу, а не на блицкриг", что, по мнению телеканала, повышает вероятность того, что конфликт может продлиться по крайней мере до следующего года. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888875539.html
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: конфликт на Украине перешел в более тяжелую фазу для Киева

CNN: наступление Украины стало похожим на тяжелую утомительную работу и затягивается

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу, сообщает американский телеканал CNN.
"Борьба Украины и тяжелые боевые потери частично связаны с оборонительными позициями, траншеями и минными полями, которые Россия построила за месяцы, а также с реальностью поля боя, когда атакующим силам необходимо численное преимущество над хорошо окопавшимися войсками... Война сейчас вступила в более сложную стадию для Украины", - сообщает телеканал. Отмечается, что на данный момент украинское "наступление" больше похоже на "тяжелую утомительную работу, а не на блицкриг", что, по мнению телеканала, повышает вероятность того, что конфликт может продлиться по крайней мере до следующего года.
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
WSJ: украинские войска не дошли даже до российских линий обороны
8 августа, 15:54
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Нашли крайнего. Запад решил отомстить Украине за провал контрнаступления
8 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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