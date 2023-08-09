https://ria.ru/20230809/ukraina-1888985376.html

Кандидат в сенат: в США растет число противников поддержки Украины

Кандидат в сенат: в США растет число противников поддержки Украины - РИА Новости, 09.08.2023

Кандидат в сенат: в США растет число противников поддержки Украины

Все больше американских законодателей и рядовых граждан поддерживают прекращение финансовой помощи Украине, заявила РИА Новости независимый кандидат в Сенат США РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T09:12

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Все больше американских законодателей и рядовых граждан поддерживают прекращение финансовой помощи Украине, заявила РИА Новости независимый кандидат в Сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр. "Я убеждена, что поддержка прекращения этого финансирования на самом деле растет, я бы даже сказала, что так считает подавляющее большинство американцев", - сказала она. По словам Сэйр, аналогичная тенденция видна и среди сенаторов. В качестве примера она привела голосование по поправке о назначении инспектора по Украине (для контроля выделяемой помощи), которая была отклонена - 51 против 48 голосов. Тем не менее, даже это показывает, что все больше законотворцев хотят знать, на что идут деньги. "Марджори Тейлор Грин вносила на рассмотрение законопроект о том, что мы должны прекратить финансирование (Украины - ред.), и, мне кажется, за него проголосовали 89 человек в Палате представителей. Вы скажете, ну, это меньше 25%, поскольку в Палате представителей 435 членов, но 89 - это намного больше, чем два или три, как это было год назад", - отметила Сэйр. Кандидат также уверена, что мира на Украине не будет, пока США и Британия не откажутся от цели уничтожения России.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888954858.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша