https://ria.ru/20230809/ukraina-1888985376.html
Кандидат в сенат: в США растет число противников поддержки Украины
Кандидат в сенат: в США растет число противников поддержки Украины - РИА Новости, 09.08.2023
Кандидат в сенат: в США растет число противников поддержки Украины
Все больше американских законодателей и рядовых граждан поддерживают прекращение финансовой помощи Украине, заявила РИА Новости независимый кандидат в Сенат США РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:12
2023-08-09T09:12
2023-08-09T09:13
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Все больше американских законодателей и рядовых граждан поддерживают прекращение финансовой помощи Украине, заявила РИА Новости независимый кандидат в Сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр. "Я убеждена, что поддержка прекращения этого финансирования на самом деле растет, я бы даже сказала, что так считает подавляющее большинство американцев", - сказала она. По словам Сэйр, аналогичная тенденция видна и среди сенаторов. В качестве примера она привела голосование по поправке о назначении инспектора по Украине (для контроля выделяемой помощи), которая была отклонена - 51 против 48 голосов. Тем не менее, даже это показывает, что все больше законотворцев хотят знать, на что идут деньги. "Марджори Тейлор Грин вносила на рассмотрение законопроект о том, что мы должны прекратить финансирование (Украины - ред.), и, мне кажется, за него проголосовали 89 человек в Палате представителей. Вы скажете, ну, это меньше 25%, поскольку в Палате представителей 435 членов, но 89 - это намного больше, чем два или три, как это было год назад", - отметила Сэйр. Кандидат также уверена, что мира на Украине не будет, пока США и Британия не откажутся от цели уничтожения России.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888954858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
Кандидат в сенат: в США растет число противников поддержки Украины
Кандидат в сенат Сэйр: все больше американцев выступают против поддержки Украины
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Все больше американских законодателей и рядовых граждан поддерживают прекращение финансовой помощи Украине, заявила РИА Новости независимый кандидат в Сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр.
«
"Я убеждена, что поддержка прекращения этого финансирования на самом деле растет, я бы даже сказала, что так считает подавляющее большинство американцев", - сказала она.
Придется признать невозможное. В США раскрыли, с чем столкнулись на Украине
По словам Сэйр, аналогичная тенденция видна и среди сенаторов. В качестве примера она привела голосование по поправке о назначении инспектора по Украине (для контроля выделяемой помощи), которая была отклонена - 51 против 48 голосов. Тем не менее, даже это показывает, что все больше законотворцев хотят знать, на что идут деньги.
«
"Марджори Тейлор Грин вносила на рассмотрение законопроект о том, что мы должны прекратить финансирование (Украины - ред.), и, мне кажется, за него проголосовали 89 человек в Палате представителей. Вы скажете, ну, это меньше 25%, поскольку в Палате представителей 435 членов, но 89 - это намного больше, чем два или три, как это было год назад", - отметила Сэйр.
Кандидат также уверена, что мира на Украине не будет, пока США и Британия не откажутся от цели уничтожения России.
Слабоумие и отвага: американцы планируют наше уничтожение