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Участники "Больших вызовов 2023" приглашены на стажировку в Sitronics Group

Участники "Больших вызовов 2023" приглашены на стажировку в Sitronics Group - РИА Новости, 09.08.2023

Участники "Больших вызовов 2023" приглашены на стажировку в Sitronics Group

По итогам завершения научно-технологической программы "Большие вызовы 2023" школьники, принявшие участие в разработке проектов Sitronics Group, получили... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:33

2023-08-09T17:33

2023-08-09T17:33

пресс-релизы

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МОСКВА, 9 авг - пресс-служба АО "Ситроникс". По итогам завершения научно-технологической программы "Большие вызовы 2023" школьники, принявшие участие в разработке проектов Sitronics Group, получили сертификаты на дальнейшее прохождение стажировки в компании. В этом году в программе для победителей и призеров всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в образовательном центре "Сириус" приняли участие почти 400 человек. Sitronics Group стала партнером программы по темам беспилотных электрических судов и автоматической идентификационной системы для судоходства. В направлении "Умный город и безопасность" ребята приняли участие в разработке системы ближней навигации для автоматической швартовки речных электросудов к зарядной станции. Школьники создали математическую модель вывода формулы управления, собрали схемы ИК-маяков и приемника, и в результате получили готовое устройство, впоследствии установленное на ходовую модель. В ходе испытаний созданной модели на воде было доказано, что судно может пришвартоваться к зарядной станции с помощью двух маяков. В направлении "Освоение Арктики и Мирового океана" участники занимались проектом "Экофлот. Беспилотные электрические суда и инфраструктура зарядных станций". Задачей было разработать концепцию пассажирского беспилотного катамарана на электрической пропульсии с функцией автоматической швартовки и зарядки. Ребята создали макет беспилотного судна и зарядной станции. По итогу была разработана система управления, проведены испытания решения на воде и рассчитана экономика проекта. Еще одним кейсом от компании стала разработка системы приема АИС-данных, используемая для обмена информацией, например, о положении, скорости и курса судов. Автоматическая идентификационная система помогает повысить безопасность на море, позволяя избегать столкновений. Ребята создали собственную антенну, корпус тестового аппарата, программу для распаковки пакетов данных. Для отображения информации, полученной с платы АИС, был создан собственный web-интерфейс для визуализации траектории движения судов и их параметров. "Все эти проекты решают реальные задачи бизнеса и современной урбанистики. Отмечу, что участниками были предложены нетривиальные идеи. В частности, вариант реализации автоматической швартовки беспилотного электросудна, который прорабатывался совместно с нашими экспертами, может получить дальнейшее развитие. Поэтому мы приняли решение пригласить ребят на стажировку для продолжения работы над начатыми проектами", — рассказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы