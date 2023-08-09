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Участники "Больших вызовов 2023" приглашены на стажировку в Sitronics Group - РИА Новости, 09.08.2023
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17:33 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/uchastniki-1889126784.html
Участники "Больших вызовов 2023" приглашены на стажировку в Sitronics Group
Участники "Больших вызовов 2023" приглашены на стажировку в Sitronics Group - РИА Новости, 09.08.2023
Участники "Больших вызовов 2023" приглашены на стажировку в Sitronics Group
По итогам завершения научно-технологической программы "Большие вызовы 2023" школьники, принявшие участие в разработке проектов Sitronics Group, получили... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:33
2023-08-09T17:33
пресс-релизы
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МОСКВА, 9 авг - пресс-служба АО "Ситроникс". По итогам завершения научно-технологической программы "Большие вызовы 2023" школьники, принявшие участие в разработке проектов Sitronics Group, получили сертификаты на дальнейшее прохождение стажировки в компании. В этом году в программе для победителей и призеров всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в образовательном центре "Сириус" приняли участие почти 400 человек. Sitronics Group стала партнером программы по темам беспилотных электрических судов и автоматической идентификационной системы для судоходства. В направлении "Умный город и безопасность" ребята приняли участие в разработке системы ближней навигации для автоматической швартовки речных электросудов к зарядной станции. Школьники создали математическую модель вывода формулы управления, собрали схемы ИК-маяков и приемника, и в результате получили готовое устройство, впоследствии установленное на ходовую модель. В ходе испытаний созданной модели на воде было доказано, что судно может пришвартоваться к зарядной станции с помощью двух маяков. В направлении "Освоение Арктики и Мирового океана" участники занимались проектом "Экофлот. Беспилотные электрические суда и инфраструктура зарядных станций". Задачей было разработать концепцию пассажирского беспилотного катамарана на электрической пропульсии с функцией автоматической швартовки и зарядки. Ребята создали макет беспилотного судна и зарядной станции. По итогу была разработана система управления, проведены испытания решения на воде и рассчитана экономика проекта. Еще одним кейсом от компании стала разработка системы приема АИС-данных, используемая для обмена информацией, например, о положении, скорости и курса судов. Автоматическая идентификационная система помогает повысить безопасность на море, позволяя избегать столкновений. Ребята создали собственную антенну, корпус тестового аппарата, программу для распаковки пакетов данных. Для отображения информации, полученной с платы АИС, был создан собственный web-интерфейс для визуализации траектории движения судов и их параметров. "Все эти проекты решают реальные задачи бизнеса и современной урбанистики. Отмечу, что участниками были предложены нетривиальные идеи. В частности, вариант реализации автоматической швартовки беспилотного электросудна, который прорабатывался совместно с нашими экспертами, может получить дальнейшее развитие. Поэтому мы приняли решение пригласить ребят на стажировку для продолжения работы над начатыми проектами", — рассказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Участники "Больших вызовов 2023" приглашены на стажировку в Sitronics Group

© Фото : пресс-служба АО "Ситроникс"Участники "Больших вызовов 2023", принявшие участие в разработке проектов Sitronics Group, получили сертификаты на дальнейшее прохождение стажировки в компании
Участники Больших вызовов 2023, принявшие участие в разработке проектов Sitronics Group, получили сертификаты на дальнейшее прохождение стажировки в компании - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : пресс-служба АО "Ситроникс"
Участники "Больших вызовов 2023", принявшие участие в разработке проектов Sitronics Group, получили сертификаты на дальнейшее прохождение стажировки в компании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - пресс-служба АО "Ситроникс". По итогам завершения научно-технологической программы "Большие вызовы 2023" школьники, принявшие участие в разработке проектов Sitronics Group, получили сертификаты на дальнейшее прохождение стажировки в компании.
В этом году в программе для победителей и призеров всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в образовательном центре "Сириус" приняли участие почти 400 человек. Sitronics Group стала партнером программы по темам беспилотных электрических судов и автоматической идентификационной системы для судоходства.
© Фото : пресс-служба АО "Ситроникс"Участники всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы"
Участники всероссийского конкурса научно-технологических проектов Большие вызовы - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : пресс-служба АО "Ситроникс"
Участники всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы"
В направлении "Умный город и безопасность" ребята приняли участие в разработке системы ближней навигации для автоматической швартовки речных электросудов к зарядной станции. Школьники создали математическую модель вывода формулы управления, собрали схемы ИК-маяков и приемника, и в результате получили готовое устройство, впоследствии установленное на ходовую модель. В ходе испытаний созданной модели на воде было доказано, что судно может пришвартоваться к зарядной станции с помощью двух маяков.
© Фото : пресс-служба АО "Ситроникс"Участники проекта "Экофлот"
Участники проекта Экофлот - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : пресс-служба АО "Ситроникс"
Участники проекта "Экофлот"
В направлении "Освоение Арктики и Мирового океана" участники занимались проектом "Экофлот. Беспилотные электрические суда и инфраструктура зарядных станций". Задачей было разработать концепцию пассажирского беспилотного катамарана на электрической пропульсии с функцией автоматической швартовки и зарядки. Ребята создали макет беспилотного судна и зарядной станции. По итогу была разработана система управления, проведены испытания решения на воде и рассчитана экономика проекта.
© Фото : пресс-служба АО "Ситроникс"Разработка участников проекта "Экофлот
Разработка участников проекта Экофлот - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : пресс-служба АО "Ситроникс"
Разработка участников проекта "Экофлот
Еще одним кейсом от компании стала разработка системы приема АИС-данных, используемая для обмена информацией, например, о положении, скорости и курса судов. Автоматическая идентификационная система помогает повысить безопасность на море, позволяя избегать столкновений. Ребята создали собственную антенну, корпус тестового аппарата, программу для распаковки пакетов данных. Для отображения информации, полученной с платы АИС, был создан собственный web-интерфейс для визуализации траектории движения судов и их параметров.
"Все эти проекты решают реальные задачи бизнеса и современной урбанистики. Отмечу, что участниками были предложены нетривиальные идеи. В частности, вариант реализации автоматической швартовки беспилотного электросудна, который прорабатывался совместно с нашими экспертами, может получить дальнейшее развитие. Поэтому мы приняли решение пригласить ребят на стажировку для продолжения работы над начатыми проектами", — рассказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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