https://ria.ru/20230809/ubiystvo-1889122272.html

В Белгороде заключили под стражу обвиняемого в убийстве девочки-подростка

В Белгороде заключили под стражу обвиняемого в убийстве девочки-подростка - РИА Новости, 09.08.2023

В Белгороде заключили под стражу обвиняемого в убийстве девочки-подростка

Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 15-летней РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:57

2023-08-09T16:57

2023-08-09T17:02

происшествия

белгород

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки, сообщает региональное СУСК в Telegram-канале. По версии следствия, 4 августа в поселке Разумное обвиняемый напал на 15-летнюю девочку, проходившую мимо кладбища. Он изнасиловал ее, а затем, боясь, что она обратится к полиции, задушил, указывают в СК. Следователи предъявили обвинение ранее судимому 42-летнему мужчине по статьям "изнасилование" и "убийство". На допросе обвиняемый признал вину и раскаялся. "Девятого августа 2023 года судом удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений", - говорится в сообщении управления.Как добавляет СУСК, в ходе проверки показаний на месте преступлений фигурант признал вину и подтвердил обстоятельства, которые ранее были установлены.В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что судья заключил под стражу обвиняемого на срок в два месяца, до 6 октября. Заседание проходило в закрытом режиме.

https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874350020.html

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белгородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)