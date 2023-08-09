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В Белгороде заключили под стражу обвиняемого в убийстве девочки-подростка - РИА Новости, 09.08.2023
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16:57 09.08.2023 (обновлено: 17:02 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/ubiystvo-1889122272.html
В Белгороде заключили под стражу обвиняемого в убийстве девочки-подростка
В Белгороде заключили под стражу обвиняемого в убийстве девочки-подростка - РИА Новости, 09.08.2023
В Белгороде заключили под стражу обвиняемого в убийстве девочки-подростка
Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 15-летней РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:57
2023-08-09T17:02
происшествия
белгород
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки, сообщает региональное СУСК в Telegram-канале. По версии следствия, 4 августа в поселке Разумное обвиняемый напал на 15-летнюю девочку, проходившую мимо кладбища. Он изнасиловал ее, а затем, боясь, что она обратится к полиции, задушил, указывают в СК. Следователи предъявили обвинение ранее судимому 42-летнему мужчине по статьям "изнасилование" и "убийство". На допросе обвиняемый признал вину и раскаялся. &quot;Девятого августа 2023 года судом удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений&quot;, - говорится в сообщении управления.Как добавляет СУСК, в ходе проверки показаний на месте преступлений фигурант признал вину и подтвердил обстоятельства, которые ранее были установлены.В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что судья заключил под стражу обвиняемого на срок в два месяца, до 6 октября. Заседание проходило в закрытом режиме.
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белгород
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происшествия, белгород, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Белгороде заключили под стражу обвиняемого в убийстве девочки-подростка

СК: белгородский суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве 15-летней девочки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки, сообщает региональное СУСК в Telegram-канале.
По версии следствия, 4 августа в поселке Разумное обвиняемый напал на 15-летнюю девочку, проходившую мимо кладбища. Он изнасиловал ее, а затем, боясь, что она обратится к полиции, задушил, указывают в СК. Следователи предъявили обвинение ранее судимому 42-летнему мужчине по статьям "изнасилование" и "убийство". На допросе обвиняемый признал вину и раскаялся.
«

"Девятого августа 2023 года судом удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений", - говорится в сообщении управления.

Как добавляет СУСК, в ходе проверки показаний на месте преступлений фигурант признал вину и подтвердил обстоятельства, которые ранее были установлены.
В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что судья заключил под стражу обвиняемого на срок в два месяца, до 6 октября. Заседание проходило в закрытом режиме.
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ПроисшествияБелгородБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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