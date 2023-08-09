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Минэнерго России назвало рост цены топлива на заправках временным
Минэнерго России назвало рост цены топлива на заправках временным - РИА Новости, 09.08.2023
Минэнерго России назвало рост цены топлива на заправках временным
Минэнерго России считает рост цен на моторное топливо на АЗС в стране временным и проводит ежесуточный мониторинг ситуации, заявили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T21:19
2023-08-09T21:19
2023-08-09T21:19
экономика
цены на нефть
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
аи-92
аи-95
аи-98
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минэнерго России считает рост цен на моторное топливо на АЗС в стране временным и проводит ежесуточный мониторинг ситуации, заявили РИА Новости в министерстве. "Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания", - прокомментировали в министерстве данные Росстата по росту цен на российских автозаправках. При этом, в министерстве напомнили, что для стабилизации цен предпринимаются шаги, направленные на снижение волатильности. В частности, уже было принято решение об увеличении с осени минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13% и дизельного топлива - до 9,5%. "Минэнерго проводит ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок", - также подчеркнули в министерстве. По данным Росстата, с начала года к 7 августа средняя стоимость бензина выросла на 5,5%. В частности, Аи-92 прибавил 5,4%, Аи-95 подорожал на 5,7%, а Аи-98 - на 5%. Дизельное топливо за этот период подорожало на 0,8%. При этом инфляция в России с начала года составила 3,42%. В то же время, биржевые цены на дизтопливо уже шесть раз с начала августа обновили рекорды. Минэнерго РФ, комментируя в пятницу рекордный рост стоимости, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.
https://ria.ru/20230724/benzin-1885969132.html
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РИА Новости
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экономика, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-92, аи-95, аи-98
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), АИ-92, АИ-95, АИ-98
Минэнерго России назвало рост цены топлива на заправках временным
В Минэнерго России заявили, что рост цены на моторное топливо временный
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минэнерго России считает рост цен на моторное топливо на АЗС в стране временным и проводит ежесуточный мониторинг ситуации, заявили РИА Новости в министерстве.
"Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания", - прокомментировали в министерстве данные Росстата
по росту цен на российских автозаправках.
При этом, в министерстве напомнили, что для стабилизации цен предпринимаются шаги, направленные на снижение волатильности. В частности, уже было принято решение об увеличении с осени минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13% и дизельного топлива - до 9,5%.
"Минэнерго проводит ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок", - также подчеркнули в министерстве.
По данным Росстата, с начала года к 7 августа средняя стоимость бензина выросла на 5,5%. В частности, А
и-92 прибавил 5,4%, А
и-95 подорожал на 5,7%, а А
и-98 - на 5%. Дизельное топливо за этот период подорожало на 0,8%. При этом инфляция в России с начала года составила 3,42%.
В то же время, биржевые цены на дизтопливо уже шесть раз с начала августа обновили рекорды. Минэнерго РФ, комментируя в пятницу рекордный рост стоимости, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.
Минэнерго планирует составить список экспортеров бензина