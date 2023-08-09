https://ria.ru/20230809/trevoga-1889024560.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.08.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:54

2023-08-09T11:54

2023-08-09T11:54

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

в мире

полтавская область

харьковская область

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно в 11.37 (совпадает с мск). Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20230808/vzryvy-1888953738.html

украина

днепропетровская область

полтавская область

харьковская область

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украина, днепропетровская область, в мире, полтавская область, харьковская область