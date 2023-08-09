https://ria.ru/20230809/trevoga-1889024560.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.08.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:54
2023-08-09T11:54
2023-08-09T11:54
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
в мире
полтавская область
харьковская область
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно в 11.37 (совпадает с мск). Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20230808/vzryvy-1888953738.html
украина
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украина, днепропетровская область, в мире, полтавская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, В мире, Полтавская область, Харьковская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу