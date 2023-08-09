https://ria.ru/20230809/tramp-1888966990.html

Трамп ожидает новую порцию обвинений на следующей неделе

Трамп ожидает новую порцию обвинений на следующей неделе - РИА Новости, 09.08.2023

Трамп ожидает новую порцию обвинений на следующей неделе

Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что на следующей неделе ему предъявят четвертую порцию обвинений. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T02:32

2023-08-09T02:32

2023-08-09T02:32

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джорджия

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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что на следующей неделе ему предъявят четвертую порцию обвинений. Очередной процесс грозит ему в штате Джорджия, властям которой Трамп якобы звонил с требованием найти голоса, не достающие для победы на выборах 2020 года. "У меня, должно быть, будет четвертое (обвинение) где-то на следующей неделе", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир. Газета The New York Times пишет, что прокуратура собирается на следующей неделе представить в Атланте результаты расследования "большому жюри" присяжных, которые должны будут решить, выдвигать ли новые обвинения. Ранее экс-президенту в суде Нью-Йорка были предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. В Майами слушается дело о вывозе секретных материалов из Белого дома и разглашении государственных тайн посторонним. В Вашингтоне стартовал процесс, касающийся попыток Трампа изменить в свою пользу результаты выборов, которые он проиграл сопернику-демократу Джо Байдену. Все обвинения Трамп отвергает и связывает их появление с успехами собственной избирательной кампании.

https://ria.ru/20230809/tramp-1888962594.html

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в мире, сша, джорджия, атланта, дональд трамп, джо байден, арест трампа