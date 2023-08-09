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Трамп ожидает новую порцию обвинений на следующей неделе - РИА Новости, 09.08.2023
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02:32 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/tramp-1888966990.html
Трамп ожидает новую порцию обвинений на следующей неделе
Трамп ожидает новую порцию обвинений на следующей неделе - РИА Новости, 09.08.2023
Трамп ожидает новую порцию обвинений на следующей неделе
Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что на следующей неделе ему предъявят четвертую порцию обвинений. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T02:32
2023-08-09T02:32
в мире
сша
джорджия
атланта
дональд трамп
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арест трампа
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что на следующей неделе ему предъявят четвертую порцию обвинений. Очередной процесс грозит ему в штате Джорджия, властям которой Трамп якобы звонил с требованием найти голоса, не достающие для победы на выборах 2020 года. "У меня, должно быть, будет четвертое (обвинение) где-то на следующей неделе", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир. Газета The New York Times пишет, что прокуратура собирается на следующей неделе представить в Атланте результаты расследования "большому жюри" присяжных, которые должны будут решить, выдвигать ли новые обвинения. Ранее экс-президенту в суде Нью-Йорка были предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. В Майами слушается дело о вывозе секретных материалов из Белого дома и разглашении государственных тайн посторонним. В Вашингтоне стартовал процесс, касающийся попыток Трампа изменить в свою пользу результаты выборов, которые он проиграл сопернику-демократу Джо Байдену. Все обвинения Трамп отвергает и связывает их появление с успехами собственной избирательной кампании.
https://ria.ru/20230809/tramp-1888962594.html
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в мире, сша, джорджия, атланта, дональд трамп, джо байден, арест трампа
В мире, США, Джорджия, Атланта, Дональд Трамп, Джо Байден, Арест Трампа
Трамп ожидает новую порцию обвинений на следующей неделе

Трамп заявил, что ожидает четвертую порцию обвинений на следующей неделе

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что на следующей неделе ему предъявят четвертую порцию обвинений.
Очередной процесс грозит ему в штате Джорджия, властям которой Трамп якобы звонил с требованием найти голоса, не достающие для победы на выборах 2020 года.
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"У меня, должно быть, будет четвертое (обвинение) где-то на следующей неделе", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир.
Газета The New York Times пишет, что прокуратура собирается на следующей неделе представить в Атланте результаты расследования "большому жюри" присяжных, которые должны будут решить, выдвигать ли новые обвинения.
Ранее экс-президенту в суде Нью-Йорка были предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.
В Майами слушается дело о вывозе секретных материалов из Белого дома и разглашении государственных тайн посторонним. В Вашингтоне стартовал процесс, касающийся попыток Трампа изменить в свою пользу результаты выборов, которые он проиграл сопернику-демократу Джо Байдену.
Все обвинения Трамп отвергает и связывает их появление с успехами собственной избирательной кампании.
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В миреСШАДжорджияАтлантаДональд ТрампДжо БайденАрест Трампа
 
 
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