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Трамп обвинил судью на своем процессе в связях с сыном Байдена - РИА Новости, 09.08.2023
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00:30 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/tramp-1888962594.html
Трамп обвинил судью на своем процессе в связях с сыном Байдена
Трамп обвинил судью на своем процессе в связях с сыном Байдена - РИА Новости, 09.08.2023
Трамп обвинил судью на своем процессе в связях с сыном Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что ведущая его дело судья Таня Чуткан была связана с юридической фирмой, которая обслуживала украинскую... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T00:30
2023-08-09T00:30
в мире
сша
колумбия
украина
хантер байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что ведущая его дело судья Таня Чуткан была связана с юридической фирмой, которая обслуживала украинскую энергокомпанию Burisma – бывшего работодателя Хантера Байдена, сына нынешнего американского лидера. Чуткан из федерального суда по столичному округу Колумбия председательствует на процессе о попытках Трампа изменить итоги президентских выборов 2020 года. Экс-президент написал в социальной сети Truth Social, что Чуткан "имела профессиональные связи с юридической конторой, которая работала на базирующуюся на Украине энергетическую компанию Burisma, где гордым членом совета директоров состоял Хантер Байден". "Это классический конфликт интересов!" - заявил Трамп. Ряд СМИ утверждают, что Чуткан и Хантер Байден вместе работали в юридической фирме Boies Schiller Flexner LLP. Трамп отвергает предъявленные ему обвинения, называя их вмешательством в избирательную кампанию, требует смены судьи и места проведения процесса.
https://ria.ru/20230806/tramp-1888499518.html
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в мире, сша, колумбия, украина, хантер байден, дональд трамп
В мире, США, Колумбия, Украина, Хантер Байден, Дональд Трамп
Трамп обвинил судью на своем процессе в связях с сыном Байдена

Трамп утверждает, что ведущая его дело судья Таня Чуткан была связана с сыном Байдена

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что ведущая его дело судья Таня Чуткан была связана с юридической фирмой, которая обслуживала украинскую энергокомпанию Burisma – бывшего работодателя Хантера Байдена, сына нынешнего американского лидера.
Чуткан из федерального суда по столичному округу Колумбия председательствует на процессе о попытках Трампа изменить итоги президентских выборов 2020 года.
Ситуация у суда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Адвокат исключил сделку Трампа с прокуратурой
6 августа, 19:04
Экс-президент написал в социальной сети Truth Social, что Чуткан "имела профессиональные связи с юридической конторой, которая работала на базирующуюся на Украине энергетическую компанию Burisma, где гордым членом совета директоров состоял Хантер Байден".
"Это классический конфликт интересов!" - заявил Трамп.
Ряд СМИ утверждают, что Чуткан и Хантер Байден вместе работали в юридической фирме Boies Schiller Flexner LLP.
Трамп отвергает предъявленные ему обвинения, называя их вмешательством в избирательную кампанию, требует смены судьи и места проведения процесса.
Бывший президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Бывший вице-президент США заявил, что готов дать показания против Трампа
6 августа, 16:51
 
В миреСШАКолумбияУкраинаХантер БайденДональд Трамп
 
 
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