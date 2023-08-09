https://ria.ru/20230809/tramp-1888962594.html

Трамп обвинил судью на своем процессе в связях с сыном Байдена

Трамп обвинил судью на своем процессе в связях с сыном Байдена - РИА Новости, 09.08.2023

Трамп обвинил судью на своем процессе в связях с сыном Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что ведущая его дело судья Таня Чуткан была связана с юридической фирмой, которая обслуживала украинскую... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T00:30

2023-08-09T00:30

2023-08-09T00:30

в мире

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хантер байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что ведущая его дело судья Таня Чуткан была связана с юридической фирмой, которая обслуживала украинскую энергокомпанию Burisma – бывшего работодателя Хантера Байдена, сына нынешнего американского лидера. Чуткан из федерального суда по столичному округу Колумбия председательствует на процессе о попытках Трампа изменить итоги президентских выборов 2020 года. Экс-президент написал в социальной сети Truth Social, что Чуткан "имела профессиональные связи с юридической конторой, которая работала на базирующуюся на Украине энергетическую компанию Burisma, где гордым членом совета директоров состоял Хантер Байден". "Это классический конфликт интересов!" - заявил Трамп. Ряд СМИ утверждают, что Чуткан и Хантер Байден вместе работали в юридической фирме Boies Schiller Flexner LLP. Трамп отвергает предъявленные ему обвинения, называя их вмешательством в избирательную кампанию, требует смены судьи и места проведения процесса.

https://ria.ru/20230806/tramp-1888499518.html

https://ria.ru/20230806/pokazaniya-1888484703.html

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в мире, сша, колумбия, украина, хантер байден, дональд трамп