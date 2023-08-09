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В Токио ультраправые организации проводят акции в районе посольства России

В Токио ультраправые организации проводят акции в районе посольства России - РИА Новости, 09.08.2023

В Токио ультраправые организации проводят акции в районе посольства России

Ультраправые организации Японии проводят акции протеста в районе посольства России в Токио в годовщину вступления СССР в войну против Японии (9 августа 1945... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T08:37

2023-08-09T08:37

2023-08-09T08:37

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ТОКИО, 9 авг - РИА Новости. Ультраправые организации Японии проводят акции протеста в районе посольства России в Токио в годовщину вступления СССР в войну против Японии (9 августа 1945 года), сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Микроавтобусы черного, коричневого, серого и фиолетового цветов с названиями своих организаций, японскими флагами и лозунгами стоят на обочине на значительном удалении от посольства или проезжают по периметру квартала, где находится дипмиссия, через громкоговорители выкрикивают лозунги или транслируют военные марши. Полиция не дает автотранспорту этих организаций повернуть на дорогу, где расположено посольство, во избежание провокаций. На одну из машин натянут транспарант, извещающий прохожих, что "9 августа - антироссийский день". Не допускается и проведение массовых митингов вблизи посольства, поэтому небольшая группа с японскими флагами и транспарантом с требованием вернуть "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, в плотном кольце полиции расположилась на перекрестке. Также группу из пяти-шести представителей одной из организаций в плотном кольце полицейские проводили на противоположную сторону от посольства, где один из них зачитал обращение. На сторону дороги, где находится дипмиссия, их также не пускают. Группу поставили вдоль тротуара на узкой пешеходной улице, что естественным образом не позволяет никому примкнуть к митингующим. После зачитывания текста группу под конвоем полиции отводят на прежнее место за перекресток в квартале от посольства. Японские ультраправые организации, как правило, приурочивают свои выступления к так называемому Дню северных территорий, как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, а также годовщине вступления СССР в войну против Японии 9 августа 1945 года. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20230809/yaponiya-1888975642.html

https://ria.ru/20230809/nagasaki-1888974617.html

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