https://ria.ru/20230809/tayfun-1888969104.html

В Японии отменили около 350 авиарейсов из-за тайфуна "Канун"

В Японии отменили около 350 авиарейсов из-за тайфуна "Канун" - РИА Новости, 09.08.2023

В Японии отменили около 350 авиарейсов из-за тайфуна "Канун"

Около 350 авиарейсов, соединяющие префектуры Миядзаки и Кагосима на японском острове Кюсю с другими регионами, отменены в связи с тайфуном "Канун", передает... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T03:47

2023-08-09T03:47

2023-08-09T03:55

в мире

миядзаки (префектура)

кагосима (префектура)

япония

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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Около 350 авиарейсов, соединяющие префектуры Миядзаки и Кагосима на японском острове Кюсю с другими регионами, отменены в связи с тайфуном "Канун", передает телеканал NHK. В настоящее время давление в центре циклона составляет 970 гектопаскалей, скорость ветра – 30 метров в секунду, при порывах – до 40. Сейчас он проходит к юго-западу от острова Кюсю на северо-запад. В результате шквалистых ветров и ливней 15 тысяч домовладений в префектуре Кагосима и около 2,6 тысячи домовладений в префектуре Миядзаки оказались без электроэнергии. Также стало известно о двух пострадавших. По мере прохождения тайфуна на острове Кюсю в течение суток может выпасть до 300 миллиметров осадков. Ливни затронут и остров Сикоку, а также регионы Токай и Кинки, где располагаются префектуры Сидзуока, Миэ, Осака, Киото и другие. Ожидается также усиление ветра: на Кюсю – до 30 метров в секунду, на Сикоку – до 23. Продвижение циклона затронуло и префектуру Нагасаки, где позже пройдет церемония памяти жертв атомной бомбардировки одноименного города американцами 78 лет назад. Так, почти 35 тысяч жителей города Гото и 2,2 тысячи жителей населенного пункта Одзика получили предписание об эвакуации.

https://ria.ru/20230807/tayfun-1888691706.html

https://ria.ru/20230731/tayfun-1887275651.html

миядзаки (префектура)

кагосима (префектура)

япония

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в мире, миядзаки (префектура), кагосима (префектура), япония