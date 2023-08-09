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В Японии отменили около 350 авиарейсов из-за тайфуна "Канун" - РИА Новости, 09.08.2023
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03:47 09.08.2023 (обновлено: 03:55 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/tayfun-1888969104.html
В Японии отменили около 350 авиарейсов из-за тайфуна "Канун"
В Японии отменили около 350 авиарейсов из-за тайфуна "Канун" - РИА Новости, 09.08.2023
В Японии отменили около 350 авиарейсов из-за тайфуна "Канун"
Около 350 авиарейсов, соединяющие префектуры Миядзаки и Кагосима на японском острове Кюсю с другими регионами, отменены в связи с тайфуном "Канун", передает... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T03:47
2023-08-09T03:55
в мире
миядзаки (префектура)
кагосима (префектура)
япония
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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Около 350 авиарейсов, соединяющие префектуры Миядзаки и Кагосима на японском острове Кюсю с другими регионами, отменены в связи с тайфуном "Канун", передает телеканал NHK. В настоящее время давление в центре циклона составляет 970 гектопаскалей, скорость ветра – 30 метров в секунду, при порывах – до 40. Сейчас он проходит к юго-западу от острова Кюсю на северо-запад. В результате шквалистых ветров и ливней 15 тысяч домовладений в префектуре Кагосима и около 2,6 тысячи домовладений в префектуре Миядзаки оказались без электроэнергии. Также стало известно о двух пострадавших. По мере прохождения тайфуна на острове Кюсю в течение суток может выпасть до 300 миллиметров осадков. Ливни затронут и остров Сикоку, а также регионы Токай и Кинки, где располагаются префектуры Сидзуока, Миэ, Осака, Киото и другие. Ожидается также усиление ветра: на Кюсю – до 30 метров в секунду, на Сикоку – до 23. Продвижение циклона затронуло и префектуру Нагасаки, где позже пройдет церемония памяти жертв атомной бомбардировки одноименного города американцами 78 лет назад. Так, почти 35 тысяч жителей города Гото и 2,2 тысячи жителей населенного пункта Одзика получили предписание об эвакуации.
https://ria.ru/20230807/tayfun-1888691706.html
https://ria.ru/20230731/tayfun-1887275651.html
миядзаки (префектура)
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в мире, миядзаки (префектура), кагосима (префектура), япония
В мире, Миядзаки (префектура), Кагосима (префектура), Япония
В Японии отменили около 350 авиарейсов из-за тайфуна "Канун"

NHK: около 350 авиарейсов между регионами Японии отменены в связи с тайфуном "Канун"

CC BY 2.0 / kana hata / Vanilla airСамолеты японской авикомпании Vanilla Air
Самолеты японской авикомпании Vanilla Air - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
CC BY 2.0 / kana hata / Vanilla air
Самолеты японской авикомпании Vanilla Air . Архивное фото
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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Около 350 авиарейсов, соединяющие префектуры Миядзаки и Кагосима на японском острове Кюсю с другими регионами, отменены в связи с тайфуном "Канун", передает телеканал NHK.
В настоящее время давление в центре циклона составляет 970 гектопаскалей, скорость ветра – 30 метров в секунду, при порывах – до 40. Сейчас он проходит к юго-западу от острова Кюсю на северо-запад.
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В результате шквалистых ветров и ливней 15 тысяч домовладений в префектуре Кагосима и около 2,6 тысячи домовладений в префектуре Миядзаки оказались без электроэнергии. Также стало известно о двух пострадавших.
По мере прохождения тайфуна на острове Кюсю в течение суток может выпасть до 300 миллиметров осадков. Ливни затронут и остров Сикоку, а также регионы Токай и Кинки, где располагаются префектуры Сидзуока, Миэ, Осака, Киото и другие. Ожидается также усиление ветра: на Кюсю – до 30 метров в секунду, на Сикоку – до 23.
Продвижение циклона затронуло и префектуру Нагасаки, где позже пройдет церемония памяти жертв атомной бомбардировки одноименного города американцами 78 лет назад. Так, почти 35 тысяч жителей города Гото и 2,2 тысячи жителей населенного пункта Одзика получили предписание об эвакуации.
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В миреМиядзаки (префектура)Кагосима (префектура)Япония
 
 
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