https://ria.ru/20230809/tatarstan-1889040320.html

В Татарстане создали оргкомитет по подготовке мероприятий встречи БРИКС

В Татарстане создали оргкомитет по подготовке мероприятий встречи БРИКС - РИА Новости, 09.08.2023

В Татарстане создали оргкомитет по подготовке мероприятий встречи БРИКС

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:49

2023-08-09T12:49

2023-08-09T12:49

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КАЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2024 году. Указ опубликован на официальном сайте раиса (главы) Татарстана. Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Советник президента РФ Антон Кобяков отмечал, что проведение мероприятий председательства в Казани будет способствовать диалогу России со странами объединения и укреплению позитивной повестки. По его словам, в рамках председательства России в БРИКС планируется провести более 100 мероприятий всех форматов. "В целях организации взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органов местного самоуправления… образовать республиканский организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году", - говорится в документе. Председателем республиканского оргкомитета утвержден Минниханов, его заместителями назначены премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель администрации главы Татарстана Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин. Кабинету министров республики поручено создать оперштаб и рабочие группы по отдельным направления подготовки и проведения мероприятий.

https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика татарстан (татарстан), брикс, экономика