Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане создали оргкомитет по подготовке мероприятий встречи БРИКС - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
12:49 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/tatarstan-1889040320.html
В Татарстане создали оргкомитет по подготовке мероприятий встречи БРИКС
В Татарстане создали оргкомитет по подготовке мероприятий встречи БРИКС - РИА Новости, 09.08.2023
В Татарстане создали оргкомитет по подготовке мероприятий встречи БРИКС
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:49
2023-08-09T12:49
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
брикс
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752710422_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_a3f410385c5b783a8254d9aaccabf5f4.jpg
КАЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2024 году. Указ опубликован на официальном сайте раиса (главы) Татарстана. Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Советник президента РФ Антон Кобяков отмечал, что проведение мероприятий председательства в Казани будет способствовать диалогу России со странами объединения и укреплению позитивной повестки. По его словам, в рамках председательства России в БРИКС планируется провести более 100 мероприятий всех форматов. "В целях организации взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органов местного самоуправления… образовать республиканский организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году", - говорится в документе. Председателем республиканского оргкомитета утвержден Минниханов, его заместителями назначены премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель администрации главы Татарстана Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин. Кабинету министров республики поручено создать оперштаб и рабочие группы по отдельным направления подготовки и проведения мероприятий.
https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752710422_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e85ab9ca7fbccc7a68f4d6442b3a0462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), брикс, экономика
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), БРИКС, Экономика

В Татарстане создали оргкомитет по подготовке мероприятий встречи БРИКС

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Город Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2024 году.
Указ опубликован на официальном сайте раиса (главы) Татарстана.
Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Советник президента РФ Антон Кобяков отмечал, что проведение мероприятий председательства в Казани будет способствовать диалогу России со странами объединения и укреплению позитивной повестки. По его словам, в рамках председательства России в БРИКС планируется провести более 100 мероприятий всех форматов.
«
"В целях организации взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органов местного самоуправления… образовать республиканский организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году", - говорится в документе.
Председателем республиканского оргкомитета утвержден Минниханов, его заместителями назначены премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель администрации главы Татарстана Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин.
Кабинету министров республики поручено создать оперштаб и рабочие группы по отдельным направления подготовки и проведения мероприятий.
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
В БРИКС выстроилась очередь из стран. Кого берем?
20 июня, 16:41
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)БРИКСЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала