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РБК: цены на такси в России рекордно выросли - РИА Новости, 09.08.2023
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10:05 09.08.2023 (обновлено: 12:29 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/taksi-1888993224.html
РБК: цены на такси в России рекордно выросли
РБК: цены на такси в России рекордно выросли - РИА Новости, 09.08.2023
РБК: цены на такси в России рекордно выросли
Стоимость поездки на такси выросла до максимума за последние десять лет, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:05
2023-08-09T12:29
экономика
авто
федеральная служба государственной статистики (росстат)
ситимобил
осаго
новости - туризм
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Стоимость поездки на такси выросла до максимума за последние десять лет, сообщает РБК со ссылкой на Росстат."В июне она (цена за поездку. — Прим. ред.) достигла 32,53 рублей в расчете на километр пути", — говорится в статье.Одной из причин подорожания стал рост цен на автомобили и их обслуживание, вызванный антироссийскими санкциями, объяснил пресс-секретарь сервиса "Максим" Павел Стенников.Представитель "Ситимобил" в разговоре с РБК спрогнозировал дальнейшее повышение цен до 30 процентов. По его словам, это связано с принятым в конце прошлого года законом о такси, обязывающем водителей иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков. А этот полис стоит значительно дороже обычного автомобильного страхования. Снижение цен на услуги такси будет наблюдаться еще очень нескоро, так как оно будет возможно лишь в случае падения цен на машины или ослаблений в законодательстве, чего пока не предвидится, заключил собеседник издания.
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экономика, авто, федеральная служба государственной статистики (росстат), ситимобил, осаго, новости - туризм
Экономика, Авто, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Ситимобил, ОСАГО, Новости - Туризм
РБК: цены на такси в России рекордно выросли

РБК: цены на такси в России впервые за десять лет приблизились к 33 рублям за километр

© Наталья СеливерстоваДевушка у машины такси на улице Ильинке в Москве
Девушка у машины такси на улице Ильинке в Москве
© Наталья Селиверстова
Девушка у машины такси на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Стоимость поездки на такси выросла до максимума за последние десять лет, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
"В июне она (цена за поездку. — Прим. ред.) достигла 32,53 рублей в расчете на километр пути", — говорится в статье.
Одной из причин подорожания стал рост цен на автомобили и их обслуживание, вызванный антироссийскими санкциями, объяснил пресс-секретарь сервиса "Максим" Павел Стенников.
Представитель "Ситимобил" в разговоре с РБК спрогнозировал дальнейшее повышение цен до 30 процентов. По его словам, это связано с принятым в конце прошлого года законом о такси, обязывающем водителей иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков. А этот полис стоит значительно дороже обычного автомобильного страхования.
Снижение цен на услуги такси будет наблюдаться еще очень нескоро, так как оно будет возможно лишь в случае падения цен на машины или ослаблений в законодательстве, чего пока не предвидится, заключил собеседник издания.
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ЭкономикаАвтоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)СитимобилОСАГОНовости - Туризм
 
 
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