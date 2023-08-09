https://ria.ru/20230809/taksi-1888993224.html
РБК: цены на такси в России рекордно выросли
РБК: цены на такси в России рекордно выросли - РИА Новости, 09.08.2023
РБК: цены на такси в России рекордно выросли
Стоимость поездки на такси выросла до максимума за последние десять лет, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:05
2023-08-09T10:05
2023-08-09T12:29
экономика
авто
федеральная служба государственной статистики (росстат)
ситимобил
осаго
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889033480_0:196:3291:2047_1920x0_80_0_0_f8309c924c44fddb843312617c135cff.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Стоимость поездки на такси выросла до максимума за последние десять лет, сообщает РБК со ссылкой на Росстат."В июне она (цена за поездку. — Прим. ред.) достигла 32,53 рублей в расчете на километр пути", — говорится в статье.Одной из причин подорожания стал рост цен на автомобили и их обслуживание, вызванный антироссийскими санкциями, объяснил пресс-секретарь сервиса "Максим" Павел Стенников.Представитель "Ситимобил" в разговоре с РБК спрогнозировал дальнейшее повышение цен до 30 процентов. По его словам, это связано с принятым в конце прошлого года законом о такси, обязывающем водителей иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков. А этот полис стоит значительно дороже обычного автомобильного страхования. Снижение цен на услуги такси будет наблюдаться еще очень нескоро, так как оно будет возможно лишь в случае падения цен на машины или ослаблений в законодательстве, чего пока не предвидится, заключил собеседник издания.
https://ria.ru/20230803/taksi-1887972966.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889033480_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_93fe3c91b6f2798ef6939711a6bb578f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, федеральная служба государственной статистики (росстат), ситимобил, осаго, новости - туризм
Экономика, Авто, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Ситимобил, ОСАГО, Новости - Туризм
РБК: цены на такси в России рекордно выросли
РБК: цены на такси в России впервые за десять лет приблизились к 33 рублям за километр
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Стоимость поездки на такси выросла до максимума за последние десять лет, сообщает РБК
со ссылкой на Росстат.
"В июне она (цена за поездку. — Прим. ред.) достигла 32,53 рублей в расчете на километр пути", — говорится в статье.
Одной из причин подорожания стал рост цен на автомобили и их обслуживание, вызванный антироссийскими санкциями, объяснил пресс-секретарь сервиса "Максим" Павел Стенников.
Представитель "Ситимобил" в разговоре с РБК спрогнозировал дальнейшее повышение цен до 30 процентов. По его словам, это связано с принятым в конце прошлого года законом о такси, обязывающем водителей иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков. А этот полис стоит значительно дороже обычного автомобильного страхования.
Снижение цен на услуги такси будет наблюдаться еще очень нескоро, так как оно будет возможно лишь в случае падения цен на машины или ослаблений в законодательстве, чего пока не предвидится, заключил собеседник издания.
"АвтоВАЗ" попросил учесть интересы российского автопрома в законе о такси