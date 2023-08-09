https://ria.ru/20230809/taksi-1888993224.html

РБК: цены на такси в России рекордно выросли

РБК: цены на такси в России рекордно выросли - РИА Новости, 09.08.2023

РБК: цены на такси в России рекордно выросли

Стоимость поездки на такси выросла до максимума за последние десять лет, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:05

2023-08-09T10:05

2023-08-09T12:29

экономика

авто

федеральная служба государственной статистики (росстат)

ситимобил

осаго

новости - туризм

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Стоимость поездки на такси выросла до максимума за последние десять лет, сообщает РБК со ссылкой на Росстат."В июне она (цена за поездку. — Прим. ред.) достигла 32,53 рублей в расчете на километр пути", — говорится в статье.Одной из причин подорожания стал рост цен на автомобили и их обслуживание, вызванный антироссийскими санкциями, объяснил пресс-секретарь сервиса "Максим" Павел Стенников.Представитель "Ситимобил" в разговоре с РБК спрогнозировал дальнейшее повышение цен до 30 процентов. По его словам, это связано с принятым в конце прошлого года законом о такси, обязывающем водителей иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков. А этот полис стоит значительно дороже обычного автомобильного страхования. Снижение цен на услуги такси будет наблюдаться еще очень нескоро, так как оно будет возможно лишь в случае падения цен на машины или ослаблений в законодательстве, чего пока не предвидится, заключил собеседник издания.

https://ria.ru/20230803/taksi-1887972966.html

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экономика, авто, федеральная служба государственной статистики (росстат), ситимобил, осаго, новости - туризм