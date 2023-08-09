https://ria.ru/20230809/tailand-1889000497.html

Россияне стали активно ездить летом в Таиланд

Россияне стали активно ездить летом в Таиланд - РИА Новости, 09.08.2023

Россияне стали активно ездить летом в Таиланд

Согласно официальным статистическим данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), в июле в азиатском королевстве отдохнули 64 929 гостей из нашей страны,... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:02

2023-08-09T11:02

2023-08-09T11:51

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отдых на море

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Согласно официальным статистическим данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), в июле в азиатском королевстве отдохнули 64 929 гостей из нашей страны, сообщает АТОР.В июне страна приняла 50,7 тысячи россиян, достигнув лучших летних значений допандемийных лет.Туроператоры говорят, что продажи путевок идут очень активно есть все основания полагать, что объемы августовского потока если не превысят, то достигнут значений июля.По прогнозам посла Таиланда в России Сасивата Вонгсинсавата, в этом году его страну посетят 1,5 миллиона россиян (в 2019 году было 1,47 миллиона). Прогнозы ТАТ чуть скромнее – 1,2 миллиона.Следующий год, уверен директор московского офиса TAT Кханиттхы Пханворават, может стать рекордным по объемам российского турпотока, достигнув значений в два миллиона прибытий.

https://ria.ru/20230804/tailand-1888260159.html

таиланд

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море