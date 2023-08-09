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Россияне стали активно ездить летом в Таиланд - РИА Новости, 09.08.2023
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Туризм
 
11:02 09.08.2023 (обновлено: 11:51 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/tailand-1889000497.html
Россияне стали активно ездить летом в Таиланд
Россияне стали активно ездить летом в Таиланд - РИА Новости, 09.08.2023
Россияне стали активно ездить летом в Таиланд
Согласно официальным статистическим данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), в июле в азиатском королевстве отдохнули 64 929 гостей из нашей страны,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:02
2023-08-09T11:51
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Согласно официальным статистическим данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), в июле в азиатском королевстве отдохнули 64 929 гостей из нашей страны, сообщает АТОР.В июне страна приняла 50,7 тысячи россиян, достигнув лучших летних значений допандемийных лет.Туроператоры говорят, что продажи путевок идут очень активно есть все основания полагать, что объемы августовского потока если не превысят, то достигнут значений июля.По прогнозам посла Таиланда в России Сасивата Вонгсинсавата, в этом году его страну посетят 1,5 миллиона россиян (в 2019 году было 1,47 миллиона). Прогнозы ТАТ чуть скромнее – 1,2 миллиона.Следующий год, уверен директор московского офиса TAT Кханиттхы Пханворават, может стать рекордным по объемам российского турпотока, достигнув значений в два миллиона прибытий.
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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Россияне стали активно ездить летом в Таиланд

АТОР: в июне-июле в Таиланде отдохнули более 100 тысяч российских туристов

© iStock.com / itsskinТуристы у статуи богини Гуань Инь на острове Самуи
Туристы у статуи богини Гуань Инь на острове Самуи - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© iStock.com / itsskin
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Согласно официальным статистическим данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), в июле в азиатском королевстве отдохнули 64 929 гостей из нашей страны, сообщает АТОР.
В июне страна приняла 50,7 тысячи россиян, достигнув лучших летних значений допандемийных лет.
Туроператоры говорят, что продажи путевок идут очень активно есть все основания полагать, что объемы августовского потока если не превысят, то достигнут значений июля.
По прогнозам посла Таиланда в России Сасивата Вонгсинсавата, в этом году его страну посетят 1,5 миллиона россиян (в 2019 году было 1,47 миллиона). Прогнозы ТАТ чуть скромнее – 1,2 миллиона.
Следующий год, уверен директор московского офиса TAT Кханиттхы Пханворават, может стать рекордным по объемам российского турпотока, достигнув значений в два миллиона прибытий.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТаиландАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на море
 
 
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