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Нуланд — в Африку, флот — на Ближний Восток: США не успевают затыкать дыры

Нуланд — в Африку, флот — на Ближний Восток: США не успевают затыкать дыры - РИА Новости, 09.08.2023

Нуланд — в Африку, флот — на Ближний Восток: США не успевают затыкать дыры

Вчерашний день дал нагляднейшую иллюстрацию того, как выглядит процесс распада глобальной гегемонии США. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T08:00

2023-08-09T08:00

2023-08-09T08:02

аналитика

цены на нефть

сша

иран

африка

виктория нуланд

энтони блинкен

ирина алкснис

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Вчерашний день дал нагляднейшую иллюстрацию того, как выглядит процесс распада глобальной гегемонии США.Начался он с прямо-таки шокирующей новости, что Виктория Нуланд побывала в Нигере. И действительно, просто вдумайтесь: заместитель госсекретаря, бросив все дела, экстренно полетела в Африку для переговоров даже не с официальными властями, а с мятежниками, которым ее страна последние дни грозила всеми возможными карами. Причем до лидера высокопоставленную чиновницу так и не допустили, а сами переговоры оказались безрезультатными. То есть ситуация в нищей, слаборазвитой, казалось бы, богом забытой стране на другом конце света внезапно повернулась для американцев таким боком, что сверхдержавную спесь пришлось задвинуть куда подальше, отправив на место спасать ситуацию весьма статусную фигуру.В это же самое время шеф Нуланд, госсекретарь США, старательно врал, что Соединенные Штаты сделали все, чтобы решить вопросы России для разблокирования зерновой сделки. Самым интересным в данном факте является даже не то, что именно говорил Энтони Блинкен, а почему ему пришлось это делать. Разгадка на самом деле проста: остановка зерновой сделки влечет огромные убытки для транснационального бизнеса (как сельскохозяйственного, так и финансового), который успешно заколачивал на ней астрономические капиталы. И вполне закономерно, что теперь этот бизнес, традиционно имеющий очень серьезные лоббистские ресурсы в Вашингтоне, давит там на все кнопки, требуя вернуть все взад.Вот только варианты для администрации США один другого хуже: либо действительно выполнить требования России — и тем самым перед всем миром прогнуться перед Москвой, либо рискнуть пойти на эскалацию, организовав-таки военные конвои для вывоза зерна. Самое забавное, что во втором случае главная проблема для Вашингтона даже не в опасности перерастания прямого столкновения американской и российской армий в глобальный ядерный конфликт. Хуже другое: а ну как русские и впрямь потопят в Черном море какой-нибудь американский эсминец? Ну не начнут Штаты из-за этого ядерную войну, не начнут. И все, что им останется, — спустить проблему на тормозах, опять-таки на всю планету продемонстрировав свою слабость.Вот и вынужден Госдеп в исполнении Энтони Блинкена плясать на раскаленной сковородке и тянуть время в надежде, что ситуация с зерновой сделкой как-нибудь разрулится.Для полного счастья Штатам стало сильно горячее на Ближнем Востоке. И дело не только в российских пилотах, которые "непрофессионально" гоняют своих американских коллег в сирийском небе. Главная головная боль — резкое обострение отношений с Ираном. Настолько существенное, что пришлось дополнительно отправить десантную группу кораблей и три тысячи военных в Красное море в качестве "ответа на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговли".Как известно, американцы уже много лет ведут политику задержания танкеров с иранской нефтью. Однако выяснилось, что в эту игру можно играть вдвоем, и вот уже Тегеран на регулярной основе арестовывает по тем или иным обвинениями суда, движущиеся в его территориальных водах. Стоит напомнить, что Ирану принадлежит северное побережье Ормузского пролива — тоненькой артерии, соединяющей Персидский залив с Мировым океаном: через пролив на рынок поступает треть добываемого на планете газа и четверть добываемой нефти.В общем, Штаты выяснили, что на их священное право делать все, что они хотят, и наказывать "страны-изгои" по своему вкусу, последовал ответ Ирана, который становится все более чувствителен и неприятен с течением времени. А значит, у американцев нет другого выбора, кроме как поставить наглеца на место, ну или хотя бы попытаться это сделать.А ведь описанные три проблемы, наряду с десятками неупомянутых, носят второстепенный характер по отношению к главным геополитическим вызовам, стоящим перед США: конфликту с Россией и подготовкой к жесткому противостоянию с Китаем.Американское геополитическое всемогущество расползается на глазах, и новые "дыры" возникают в самых неожиданных и неудобных местах (например, в том же Нигере). А для затыкания этих дыр нужны ресурсы, время и просто профессионалы, имеющие достаточную квалификацию, чтобы справиться с проблемой. У ценнейшего кадра Госдепа в Африке, судя по всему, не получилось.И процесс этот будет только нарастать. Множащиеся примеры неспособности Вашингтона нанести поражение противникам, наказать "отступников", принудить к послушанию колеблющихся (привет саммиту в Джидде!) служат вдохновением для новых "бунтовщиков", готовых рискнуть бросить вызов бывшему гегемону и превратить тришкин кафтан его всесилия в голое платье короля.

https://ria.ru/20230808/niger-1888907582.html

https://ria.ru/20230808/sdelka-1888766210.html

https://ria.ru/20230807/ssha-1888655292.html

https://ria.ru/20230807/razval-1888499910.html

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