Нуланд — в Африку, флот — на Ближний Восток: США не успевают затыкать дыры
© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкДевушка в шляпе статуи Свободы на фоне Нью-Йорка
Девушка в шляпе статуи Свободы на фоне Нью-Йорка. Архивное фото
Вчерашний день дал нагляднейшую иллюстрацию того, как выглядит процесс распада глобальной гегемонии США.
Начался он с прямо-таки шокирующей новости, что Виктория Нуланд побывала в Нигере. И действительно, просто вдумайтесь: заместитель госсекретаря, бросив все дела, экстренно полетела в Африку для переговоров даже не с официальными властями, а с мятежниками, которым ее страна последние дни грозила всеми возможными карами. Причем до лидера высокопоставленную чиновницу так и не допустили, а сами переговоры оказались безрезультатными. То есть ситуация в нищей, слаборазвитой, казалось бы, богом забытой стране на другом конце света внезапно повернулась для американцев таким боком, что сверхдержавную спесь пришлось задвинуть куда подальше, отправив на место спасать ситуацию весьма статусную фигуру.
В это же самое время шеф Нуланд, госсекретарь США, старательно врал, что Соединенные Штаты сделали все, чтобы решить вопросы России для разблокирования зерновой сделки. Самым интересным в данном факте является даже не то, что именно говорил Энтони Блинкен, а почему ему пришлось это делать. Разгадка на самом деле проста: остановка зерновой сделки влечет огромные убытки для транснационального бизнеса (как сельскохозяйственного, так и финансового), который успешно заколачивал на ней астрономические капиталы. И вполне закономерно, что теперь этот бизнес, традиционно имеющий очень серьезные лоббистские ресурсы в Вашингтоне, давит там на все кнопки, требуя вернуть все взад.
Вот только варианты для администрации США один другого хуже: либо действительно выполнить требования России — и тем самым перед всем миром прогнуться перед Москвой, либо рискнуть пойти на эскалацию, организовав-таки военные конвои для вывоза зерна. Самое забавное, что во втором случае главная проблема для Вашингтона даже не в опасности перерастания прямого столкновения американской и российской армий в глобальный ядерный конфликт. Хуже другое: а ну как русские и впрямь потопят в Черном море какой-нибудь американский эсминец? Ну не начнут Штаты из-за этого ядерную войну, не начнут. И все, что им останется, — спустить проблему на тормозах, опять-таки на всю планету продемонстрировав свою слабость.
Вот и вынужден Госдеп в исполнении Энтони Блинкена плясать на раскаленной сковородке и тянуть время в надежде, что ситуация с зерновой сделкой как-нибудь разрулится.
Для полного счастья Штатам стало сильно горячее на Ближнем Востоке. И дело не только в российских пилотах, которые "непрофессионально" гоняют своих американских коллег в сирийском небе. Главная головная боль — резкое обострение отношений с Ираном. Настолько существенное, что пришлось дополнительно отправить десантную группу кораблей и три тысячи военных в Красное море в качестве "ответа на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговли".
Как известно, американцы уже много лет ведут политику задержания танкеров с иранской нефтью. Однако выяснилось, что в эту игру можно играть вдвоем, и вот уже Тегеран на регулярной основе арестовывает по тем или иным обвинениями суда, движущиеся в его территориальных водах. Стоит напомнить, что Ирану принадлежит северное побережье Ормузского пролива — тоненькой артерии, соединяющей Персидский залив с Мировым океаном: через пролив на рынок поступает треть добываемого на планете газа и четверть добываемой нефти.
В общем, Штаты выяснили, что на их священное право делать все, что они хотят, и наказывать "страны-изгои" по своему вкусу, последовал ответ Ирана, который становится все более чувствителен и неприятен с течением времени. А значит, у американцев нет другого выбора, кроме как поставить наглеца на место, ну или хотя бы попытаться это сделать.
А ведь описанные три проблемы, наряду с десятками неупомянутых, носят второстепенный характер по отношению к главным геополитическим вызовам, стоящим перед США: конфликту с Россией и подготовкой к жесткому противостоянию с Китаем.
Американское геополитическое всемогущество расползается на глазах, и новые "дыры" возникают в самых неожиданных и неудобных местах (например, в том же Нигере). А для затыкания этих дыр нужны ресурсы, время и просто профессионалы, имеющие достаточную квалификацию, чтобы справиться с проблемой. У ценнейшего кадра Госдепа в Африке, судя по всему, не получилось.
И процесс этот будет только нарастать. Множащиеся примеры неспособности Вашингтона нанести поражение противникам, наказать "отступников", принудить к послушанию колеблющихся (привет саммиту в Джидде!) служат вдохновением для новых "бунтовщиков", готовых рискнуть бросить вызов бывшему гегемону и превратить тришкин кафтан его всесилия в голое платье короля.