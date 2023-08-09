https://ria.ru/20230809/srok-1889067530.html

В Мордовии осудили экс-участника "Правого сектора"*

В Мордовии осудили экс-участника "Правого сектора"* - РИА Новости, 09.08.2023

В Мордовии осудили экс-участника "Правого сектора"*

Бывший участник экстремистской организации "Правый сектор"* Кирилл Банецкий осужден на 2,5 года колонии строгого режима за оправдание терроризма во время бесед... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:56

2023-08-09T13:56

2023-08-09T13:56

москва

россия

происшествия

правый сектор

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Бывший участник экстремистской организации "Правый сектор"* Кирилл Банецкий осужден на 2,5 года колонии строгого режима за оправдание терроризма во время бесед с людьми, отбывающими вместе с ним наказание в мордовской колонии, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии. Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года 26-летний уроженец Москвы, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Мордовии за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и участие в незаконном вооруженном формировании, занимался оправданием террористической деятельности. "Также в беседах с осужденными Банецкий склонял их после отбытия наказания к выезду в страны с повышенным уровнем опасности для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, запрещенных на территории РФ", - говорится в сообщении. Было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. "Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор Центрального окружного военного суда вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении.*Запрещенная в России экстремистская организация

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия, правый сектор, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность