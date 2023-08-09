https://ria.ru/20230809/srok-1889067530.html
В Мордовии осудили экс-участника "Правого сектора"*
В Мордовии осудили экс-участника "Правого сектора"* - РИА Новости, 09.08.2023
В Мордовии осудили экс-участника "Правого сектора"*
Бывший участник экстремистской организации "Правый сектор"* Кирилл Банецкий осужден на 2,5 года колонии строгого режима за оправдание терроризма во время бесед... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:56
2023-08-09T13:56
2023-08-09T13:56
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россия
происшествия
правый сектор
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Бывший участник экстремистской организации "Правый сектор"* Кирилл Банецкий осужден на 2,5 года колонии строгого режима за оправдание терроризма во время бесед с людьми, отбывающими вместе с ним наказание в мордовской колонии, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии. Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года 26-летний уроженец Москвы, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Мордовии за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и участие в незаконном вооруженном формировании, занимался оправданием террористической деятельности. "Также в беседах с осужденными Банецкий склонял их после отбытия наказания к выезду в страны с повышенным уровнем опасности для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, запрещенных на территории РФ", - говорится в сообщении. Было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. "Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор Центрального окружного военного суда вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении.*Запрещенная в России экстремистская организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия, правый сектор, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Москва, Россия, Происшествия, Правый сектор, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В Мордовии осудили экс-участника "Правого сектора"*
В Мордовии дали срок экс-участнику "Правого сектора" за оправдание терроризма
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Бывший участник экстремистской организации "Правый сектор"* Кирилл Банецкий осужден на 2,5 года колонии строгого режима за оправдание терроризма во время бесед с людьми, отбывающими вместе с ним наказание в мордовской колонии, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии.
Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года 26-летний уроженец Москвы
, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Мордовии за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и участие в незаконном вооруженном формировании, занимался оправданием террористической деятельности.
"Также в беседах с осужденными Банецкий склонял их после отбытия наказания к выезду в страны с повышенным уровнем опасности для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, запрещенных на территории РФ", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.
"Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор Центрального окружного военного суда вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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