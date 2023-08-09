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Российская ПВО за сутки поразила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ
Российская ПВО за сутки поразила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ - РИА Новости, 09.08.2023
Российская ПВО за сутки поразила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ
Российские средства ПВО перехватили за сутки девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 35 украинских беспилотников, сообщило в среду... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:30
2023-08-09T15:30
2023-08-09T15:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 35 украинских беспилотников, сообщило в среду в сводке Минобороны РФ. Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5600 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11204 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5819 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12155 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки поразила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ
Минобороны: ПВО за сутки поразила девять снарядов HIMARS и уничтожила 35 украинских дронов