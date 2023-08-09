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Российская ПВО за сутки поразила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 09.08.2023 (обновлено: 15:38 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/spetsoperatsiya-1889099363.html
Российская ПВО за сутки поразила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ
Российская ПВО за сутки поразила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ - РИА Новости, 09.08.2023
Российская ПВО за сутки поразила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ
Российские средства ПВО перехватили за сутки девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 35 украинских беспилотников, сообщило в среду... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:30
2023-08-09T15:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 35 украинских беспилотников, сообщило в среду в сводке Минобороны РФ. Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5600 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11204 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5819 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12155 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки поразила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ

Минобороны: ПВО за сутки поразила девять снарядов HIMARS и уничтожила 35 украинских дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 35 украинских беспилотников, сообщило в среду в сводке Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5600 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11204 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5819 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12155 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 августа, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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