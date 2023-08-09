https://ria.ru/20230809/spetsoperatsiya-1889099363.html

Российская ПВО за сутки поразила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ

Российская ПВО за сутки поразила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ - РИА Новости, 09.08.2023

Российская ПВО за сутки поразила девять снарядов HIMARS и 35 дронов ВСУ

Российские средства ПВО перехватили за сутки девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 35 украинских беспилотников, сообщило в среду... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:30

2023-08-09T15:30

2023-08-09T15:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 35 украинских беспилотников, сообщило в среду в сводке Минобороны РФ. Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5600 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11204 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5819 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12155 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)