https://ria.ru/20230809/spetsoperatsiya-1889098452.html

В Минобороны оценили потери украинских войск на Купянском направлении

В Минобороны оценили потери украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 09.08.2023

В Минобороны оценили потери украинских войск на Купянском направлении

Подразделения Вооруженных сил РФ продолжают наступление на Купянском направлении на широком фронте, потери войск Украины за сутки составили до 75 военных,... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:27

2023-08-09T15:27

2023-08-09T16:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ продолжают наступление на Купянском направлении на широком фронте, потери войск Украины за сутки составили до 75 военных, сообщило Минобороны РФ в сводке."На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".По данным Минобороны, профессиональными и слаженными действиями российских подразделений за сутки отражено шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад войск Украины в районах Новоселовского ЛНР и урочища Маньковка Харьковской области.Кроме того, добавили в Минобороны, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны Украины в районах Синьковки и Кисловки Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, харьковская область