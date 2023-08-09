https://ria.ru/20230809/soyuznik-1888964180.html

Выбирают Россию. В США забили тревогу из-за потери ключевого союзника

Выбирают Россию. В США забили тревогу из-за потери ключевого союзника - РИА Новости, 09.08.2023

Выбирают Россию. В США забили тревогу из-за потери ключевого союзника

Объединенные Арабские Эмираты все чаще предпочитают не оглядываться на США во внешней политике, активно сотрудничая с Россией и Китаем, говорится в материале... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T01:13

2023-08-09T01:13

2023-08-09T08:36

в мире

сша

россия

китай

мухаммед бен заид аль нахайян

оаэ

владимир путин

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты все чаще предпочитают не оглядываться на США во внешней политике, активно сотрудничая с Россией и Китаем, говорится в материале газеты The New York Times.Как отмечает издание, правитель ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян является ключевым американским союзником, однако за последний год он дважды приезжал в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным. Кроме того, ВВС Эмиратов и Китая планируют первые в истории совместные учения, что "знаменует существенный сдвиг для богатой нефтью страны Персидского залива"."Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого правительство США считает важным партнером, все чаще предпочитает следовать собственным путем", - констатирует NYT. При этом чиновникам из США не удалось убедить Эмираты присоединиться к внешнеполитическому курсу США в том, что касается ограничения военных связей с Китаем и "изоляции" России."Эмираты, наоборот, процветают за счет притока российских денег, нефти и золота, подпитывая ажиотажный спрос на недвижимость в сверкающем Дубае. Растущие связи как с американскими конкурентами, так и с развивающимися экономиками вроде Индии говорят о подготовке к жизни в таком мире, где США уже не будут больше доминировать", - пишет газета.Недавно дипломатический советник шейха Мухаммеда Анвар Гаргаш заявил NYT, что международный порядок и мир в целом "стали подвижнее", однако, как указывает издание, в прошлом году он был "куда более резким в выражениях, заявляя, что западная гегемония доживает последние дни".Напряженность между ОАЭ и США вышла на первый план с эскалацией конфликта на Украине, когда Эмираты, наряду со многими другими странами, "ясно дали понять, что не дадут склонить себя на чью-либо сторону", заключается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230805/krizis-1888332867.html

https://ria.ru/20230807/iran-1888183703.html

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в мире, сша, россия, китай, мухаммед бен заид аль нахайян, оаэ, владимир путин