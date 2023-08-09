Выбирают Россию. В США забили тревогу из-за потери ключевого союзника
NYT: ОАЭ стали активнее развивать отношения с Россией и Китаем и игнорировать интересы США
© AP Photo / Lynne SladkyМужчина с американским флагом на шляпе
© AP Photo / Lynne Sladky
Мужчина с американским флагом на шляпе. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты все чаще предпочитают не оглядываться на США во внешней политике, активно сотрудничая с Россией и Китаем, говорится в материале газеты The New York Times.
Как отмечает издание, правитель ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян является ключевым американским союзником, однако за последний год он дважды приезжал в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным. Кроме того, ВВС Эмиратов и Китая планируют первые в истории совместные учения, что "знаменует существенный сдвиг для богатой нефтью страны Персидского залива".
"Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого правительство США считает важным партнером, все чаще предпочитает следовать собственным путем", - констатирует NYT. При этом чиновникам из США не удалось убедить Эмираты присоединиться к внешнеполитическому курсу США в том, что касается ограничения военных связей с Китаем и "изоляции" России.
"Эмираты, наоборот, процветают за счет притока российских денег, нефти и золота, подпитывая ажиотажный спрос на недвижимость в сверкающем Дубае. Растущие связи как с американскими конкурентами, так и с развивающимися экономиками вроде Индии говорят о подготовке к жизни в таком мире, где США уже не будут больше доминировать", - пишет газета.
Недавно дипломатический советник шейха Мухаммеда Анвар Гаргаш заявил NYT, что международный порядок и мир в целом "стали подвижнее", однако, как указывает издание, в прошлом году он был "куда более резким в выражениях, заявляя, что западная гегемония доживает последние дни".
Напряженность между ОАЭ и США вышла на первый план с эскалацией конфликта на Украине, когда Эмираты, наряду со многими другими странами, "ясно дали понять, что не дадут склонить себя на чью-либо сторону", заключается в статье.
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