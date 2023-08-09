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В Нижегородской области ротвейлер напал на ребенка

В Нижегородской области ротвейлер напал на ребенка - РИА Новости, 09.08.2023

В Нижегородской области ротвейлер напал на ребенка

Одиннадцатилетний ребенок пострадал при нападении на него соседского ротвейлера в Нижегородской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:38

2023-08-09T15:38

2023-08-09T15:38

россия

богородский район

нижегородская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг – РИА Новости. Одиннадцатилетний ребенок пострадал при нападении на него соседского ротвейлера в Нижегородской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Вечером 2 августа 11-летний мальчик находился в деревне Бурцево Богородского района на улице Физкультурной рядом с домом 61. "С территории соседнего домовладения выбежала собака породы ротвейлер, которая беспричинно напала на мальчика и покусала его, причинив телесные повреждения в виде множественных укушенных ран обоих предплечий и передней брюшной стенки. Ребенок доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении регионального СУСК. Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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богородский район

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Екатерина Зайцева

россия, богородский район, нижегородская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)