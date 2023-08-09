https://ria.ru/20230809/sobaka-1889100338.html
В Нижегородской области ротвейлер напал на ребенка
В Нижегородской области ротвейлер напал на ребенка - РИА Новости, 09.08.2023
В Нижегородской области ротвейлер напал на ребенка
Одиннадцатилетний ребенок пострадал при нападении на него соседского ротвейлера в Нижегородской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:38
2023-08-09T15:38
2023-08-09T15:38
россия
богородский район
нижегородская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг – РИА Новости. Одиннадцатилетний ребенок пострадал при нападении на него соседского ротвейлера в Нижегородской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Вечером 2 августа 11-летний мальчик находился в деревне Бурцево Богородского района на улице Физкультурной рядом с домом 61. "С территории соседнего домовладения выбежала собака породы ротвейлер, которая беспричинно напала на мальчика и покусала его, причинив телесные повреждения в виде множественных укушенных ран обоих предплечий и передней брюшной стенки. Ребенок доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении регионального СУСК. Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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россия
богородский район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, богородский район, нижегородская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Богородский район, Нижегородская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области ротвейлер напал на ребенка
В Нижегородской области 11-летний ребенок пострадал при нападении ротвейлера
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг – РИА Новости.
Одиннадцатилетний ребенок пострадал при нападении на него соседского ротвейлера в Нижегородской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление
СК РФ.
Вечером 2 августа 11-летний мальчик находился в деревне Бурцево Богородского района на улице Физкультурной рядом с домом 61.
"С территории соседнего домовладения выбежала собака породы ротвейлер, которая беспричинно напала на мальчика и покусала его, причинив телесные повреждения в виде множественных укушенных ран обоих предплечий и передней брюшной стенки. Ребенок доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Приамурье бешеный барсук укусил мальчика