https://ria.ru/20230809/sklad-1889158463.html

На Ставрополье потушили пожар на вещевом складе

На Ставрополье потушили пожар на вещевом складе - РИА Новости, 09.08.2023

На Ставрополье потушили пожар на вещевом складе

Пожар в городе Георгиевск Ставропольского края, где горел вещевой склад, потушен, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T19:53

2023-08-09T19:53

2023-08-09T19:53

георгиевск

ставропольский край

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Пожар в городе Георгиевск Ставропольского края, где горел вещевой склад, потушен, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров. Ранее глава Георгиевска Андрей Зайцев заявил, что возгорание произошло около 18.00 мск на вещевом складе площадью 300 квадратных метров. "Возгорание было в хозяйственной постройке. Оно уже потушено. По оперативным данным, пострадавших нет", - написал Владимиров.

https://ria.ru/20230806/pozhar-1888525041.html

георгиевск

ставропольский край

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георгиевск, ставропольский край, владимир владимиров