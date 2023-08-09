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В Ставропольском крае на территории воинской части загорелся вещевой склад

В Ставропольском крае на территории воинской части загорелся вещевой склад - РИА Новости, 09.08.2023

В Ставропольском крае на территории воинской части загорелся вещевой склад

Вещевой склад на площади в 300 квадратных метров горит в городе Георгиевск в Ставропольском крае, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Зайцев. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T19:51

2023-08-09T19:51

2023-08-09T19:51

ставропольский край

георгиевск

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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Вещевой склад на площади в 300 квадратных метров горит в городе Георгиевск в Ставропольском крае, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Зайцев. "На территории воинской части по улице Лермонтова в Георгиевске наблюдалось сильное задымление - произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 квадратных метров", - написал Зайцев. Он добавил, что на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб.

https://ria.ru/20230804/pozhar-1888281962.html

ставропольский край

георгиевск

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ставропольский край, георгиевск