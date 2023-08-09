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В Ставропольском крае на территории воинской части загорелся вещевой склад - РИА Новости, 09.08.2023
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19:51 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/sklad-1889157640.html
В Ставропольском крае на территории воинской части загорелся вещевой склад
В Ставропольском крае на территории воинской части загорелся вещевой склад - РИА Новости, 09.08.2023
В Ставропольском крае на территории воинской части загорелся вещевой склад
Вещевой склад на площади в 300 квадратных метров горит в городе Георгиевск в Ставропольском крае, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Зайцев. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T19:51
2023-08-09T19:51
ставропольский край
георгиевск
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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Вещевой склад на площади в 300 квадратных метров горит в городе Георгиевск в Ставропольском крае, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Зайцев. "На территории воинской части по улице Лермонтова в Георгиевске наблюдалось сильное задымление - произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 квадратных метров", - написал Зайцев. Он добавил, что на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб.
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ставропольский край, георгиевск
Ставропольский край, Георгиевск
В Ставропольском крае на территории воинской части загорелся вещевой склад

В ставропольском городе Георгиевск на территории воинской части загорелся вещевой склад

© Кадр видео очевидцыВещевой склад горит в Георгиевске в Ставропольском крае. Стоп-кадр
Вещевой склад горит в Георгиевске в Ставропольском крае. Стоп-кадр
© Кадр видео очевидцы
Вещевой склад горит в Георгиевске в Ставропольском крае. Стоп-кадр
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Вещевой склад на площади в 300 квадратных метров горит в городе Георгиевск в Ставропольском крае, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Зайцев.
"На территории воинской части по улице Лермонтова в Георгиевске наблюдалось сильное задымление - произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 квадратных метров", - написал Зайцев.
Он добавил, что на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб.
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