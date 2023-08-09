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Ростехнадзор объявлял предостережение фирме, на чьем складе прогремел взрыв - РИА Новости, 09.08.2023
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13:06 09.08.2023 (обновлено: 13:17 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/sklad-1889046663.html
Ростехнадзор объявлял предостережение фирме, на чьем складе прогремел взрыв
Ростехнадзор объявлял предостережение фирме, на чьем складе прогремел взрыв - РИА Новости, 09.08.2023
Ростехнадзор объявлял предостережение фирме, на чьем складе прогремел взрыв
Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявлял предостережение предприятию "Пиро-Росс" в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, следует из документов о... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:06
2023-08-09T13:17
происшествия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявлял предостережение предприятию "Пиро-Росс" в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, следует из документов о профилактическом мероприятии, которое проводило Центральное управление Ростехнадзора."Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения… Предостережение объявлено", - сказано в документе, датированном 1 марта 2023 года.В качестве основания для проведения профилактических мероприятий указано "наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований".Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после возгорания на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Глава региона также заявлял о 31 пострадавшем, трое из которых - в реанимации. Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в свою очередь информировал о 35 пострадавших, из которых четверо в тяжелом состоянии. По последним данным властей, число пострадавших увеличилось до 38.
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889047533.html
сергиев посад
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происшествия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
Ростехнадзор объявлял предостережение фирме, на чьем складе прогремел взрыв

Предприятию в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, в марте объявляли предостережение

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ у главного входа Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв
Автомобиль Следственного комитета РФ у главного входа Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ у главного входа Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявлял предостережение предприятию "Пиро-Росс" в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, следует из документов о профилактическом мероприятии, которое проводило Центральное управление Ростехнадзора.
"Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения… Предостережение объявлено", - сказано в документе, датированном 1 марта 2023 года.
В качестве основания для проведения профилактических мероприятий указано "наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований".
Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после возгорания на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Глава региона также заявлял о 31 пострадавшем, трое из которых - в реанимации. Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в свою очередь информировал о 35 пострадавших, из которых четверо в тяжелом состоянии. По последним данным властей, число пострадавших увеличилось до 38.
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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ПроисшествияФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Сергиев ПосадВзрыв на складе в Сергиевом Посаде
 
 
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