Ростехнадзор объявлял предостережение фирме, на чьем складе прогремел взрыв
Предприятию в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, в марте объявляли предостережение
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ у главного входа Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв
Автомобиль Следственного комитета РФ у главного входа Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявлял предостережение предприятию "Пиро-Росс" в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, следует из документов о профилактическом мероприятии, которое проводило Центральное управление Ростехнадзора.
"Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения… Предостережение объявлено", - сказано в документе, датированном 1 марта 2023 года.
В качестве основания для проведения профилактических мероприятий указано "наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований".
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Глава региона также заявлял о 31 пострадавшем, трое из которых - в реанимации. Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в свою очередь информировал о 35 пострадавших, из которых четверо в тяжелом состоянии. По последним данным властей, число пострадавших увеличилось до 38.