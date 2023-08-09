https://ria.ru/20230809/sklad-1889046663.html

Ростехнадзор объявлял предостережение фирме, на чьем складе прогремел взрыв

Ростехнадзор объявлял предостережение фирме, на чьем складе прогремел взрыв - РИА Новости, 09.08.2023

Ростехнадзор объявлял предостережение фирме, на чьем складе прогремел взрыв

Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявлял предостережение предприятию "Пиро-Росс" в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, следует из документов о... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:06

2023-08-09T13:06

2023-08-09T13:17

происшествия

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

сергиев посад

взрыв на складе в сергиевом посаде

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ростехнадзор в марте в ходе проверки объявлял предостережение предприятию "Пиро-Росс" в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, следует из документов о профилактическом мероприятии, которое проводило Центральное управление Ростехнадзора."Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения… Предостережение объявлено", - сказано в документе, датированном 1 марта 2023 года.В качестве основания для проведения профилактических мероприятий указано "наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований".Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после возгорания на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Глава региона также заявлял о 31 пострадавшем, трое из которых - в реанимации. Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в свою очередь информировал о 35 пострадавших, из которых четверо в тяжелом состоянии. По последним данным властей, число пострадавших увеличилось до 38.

https://ria.ru/20230809/vzryv-1889047533.html

сергиев посад

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде