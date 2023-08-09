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СК не подтвердил версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
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14:28 09.08.2023 (обновлено: 15:35 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/sk-1889075426.html
СК не подтвердил версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде
СК не подтвердил версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
СК не подтвердил версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде
Версия атаки БПЛА как причины взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде не подтверждается, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:28
2023-08-09T15:35
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
сергиев посад
московская область (подмосковье)
взрыв на складе в сергиевом посаде
андрей воробьев
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Версия атаки БПЛА как причины взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде не подтверждается, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий."Информация об атаке беспилотника не подтверждается", - сказала она.Ранее аналогично высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев.Врадий добавила, что на месте уже работают следователи и криминалисты.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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сергиев посад
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сергиев посад, московская область (подмосковье), взрыв на складе в сергиевом посаде, андрей воробьев, ольга врадий, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Андрей Воробьев, Ольга Врадий, Россия
СК не подтвердил версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде

СК не подтвердил версию об атаке БПЛА как причину взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramМедики оказывают помощь пострадавшим на месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Медики оказывают помощь пострадавшим на месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Медики оказывают помощь пострадавшим на месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Версия атаки БПЛА как причины взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде не подтверждается, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"Информация об атаке беспилотника не подтверждается", - сказала она.
Ранее аналогично высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Врадий добавила, что на месте уже работают следователи и криминалисты.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Спецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов
Вчера, 13:46
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Сергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)Взрыв на складе в Сергиевом ПосадеАндрей ВоробьевОльга ВрадийРоссия
 
 
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