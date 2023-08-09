https://ria.ru/20230809/sk-1889075426.html
СК не подтвердил версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде
СК не подтвердил версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
СК не подтвердил версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде
Версия атаки БПЛА как причины взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде не подтверждается, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:28
2023-08-09T14:28
2023-08-09T15:35
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
сергиев посад
московская область (подмосковье)
взрыв на складе в сергиевом посаде
андрей воробьев
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Версия атаки БПЛА как причины взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде не подтверждается, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий."Информация об атаке беспилотника не подтверждается", - сказала она.Ранее аналогично высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев.Врадий добавила, что на месте уже работают следователи и криминалисты.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889064556.html
сергиев посад
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сергиев посад, московская область (подмосковье), взрыв на складе в сергиевом посаде, андрей воробьев, ольга врадий, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Андрей Воробьев, Ольга Врадий, Россия
СК не подтвердил версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде
СК не подтвердил версию об атаке БПЛА как причину взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Версия атаки БПЛА как причины взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде не подтверждается, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"Информация об атаке беспилотника не подтверждается", - сказала она.
Ранее аналогично высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев
.
Врадий добавила, что на месте уже работают следователи и криминалисты.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов