https://ria.ru/20230809/sk-1889075426.html

СК не подтвердил версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде

СК не подтвердил версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023

СК не подтвердил версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде

Версия атаки БПЛА как причины взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде не подтверждается, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:28

2023-08-09T14:28

2023-08-09T15:35

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

сергиев посад

московская область (подмосковье)

взрыв на складе в сергиевом посаде

андрей воробьев

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Версия атаки БПЛА как причины взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде не подтверждается, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий."Информация об атаке беспилотника не подтверждается", - сказала она.Ранее аналогично высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев.Врадий добавила, что на месте уже работают следователи и криминалисты.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

https://ria.ru/20230809/vzryv-1889064556.html

сергиев посад

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Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сергиев посад, московская область (подмосковье), взрыв на складе в сергиевом посаде, андрей воробьев, ольга врадий, россия