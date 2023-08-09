Рейтинг@Mail.ru
В ЦПВС заявили о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/siriya-1889178085.html
В ЦПВС заявили о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
В ЦПВС заявили о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 09.08.2023
В ЦПВС заявили о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Авиация "коалиции" во главе с США за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T22:56
2023-08-09T22:56
сирия
сша
f-16
f-35
в мире
эт-танф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авиация "коалиции" во главе с США за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге. Он отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
https://ria.ru/20230808/bespilotnik-1888956314.html
сирия
сша
эт-танф
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:351:2083:1914_1920x0_80_0_0_742fdafb5aab5a4ca48e85d72c2b02a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, сша, f-16, f-35, в мире, эт-танф
Сирия, США, F-16, F-35, В мире, Эт-Танф
В ЦПВС заявили о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

ЦПВС в Сирии: коалиция США за сутки нарушила протоколы деконфликтации 12 раз

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авиация "коалиции" во главе с США за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге.
Он отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
БПЛА коалиции США сблизился с Су-34 ВКС России в Сирии
8 августа, 23:22
 
СирияСШАF-16F-35В миреЭт-Танф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала