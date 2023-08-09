https://ria.ru/20230809/siriya-1889178085.html

В ЦПВС заявили о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

В ЦПВС заявили о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 09.08.2023

В ЦПВС заявили о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Авиация "коалиции" во главе с США за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T22:56

2023-08-09T22:56

2023-08-09T22:56

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авиация "коалиции" во главе с США за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге. Он отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

https://ria.ru/20230808/bespilotnik-1888956314.html

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сирия, сша, f-16, f-35, в мире, эт-танф