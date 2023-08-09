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В Севастополе за два месяца обезвредили более двух тысяч снарядов

В Севастополе за два месяца обезвредили более двух тысяч снарядов - РИА Новости, 09.08.2023

В Севастополе за два месяца обезвредили более двух тысяч снарядов

Около 2,5 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны, поднятых со дна бухты Гильзовая, обезврежены в Севастополе с июня, сообщил глава МЧС России... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T05:50

2023-08-09T05:50

2023-08-09T05:50

безопасность

севастополь

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Около 2,5 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны, поднятых со дна бухты Гильзовая, обезврежены в Севастополе с июня, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. "Работы на акватории ведутся с начала лета. За это время спасатели подняли со дна бухты и уничтожили почти 2400 взрывоопасных предметов. Только в первые дни августа из воды извлечено свыше 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны", - приводятся слова главы ведомства в телеграм-канале МЧС России.Отмечается, что обнаруженный арсенал специалисты МЧС подняли с морского дна при помощи заполненных воздухом понтонов, а затем переместили на специальный полигон, где подорвали с соблюдением всех мер безопасности. Подчеркивается, что с 2021 года обезврежено почти 8 тысяч взрывоопасных предметов. Работы в акватории Севастополя продолжатся до конца октября.

севастополь

россия

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безопасность, севастополь, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)