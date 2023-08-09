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"Мне было очень больно": Седокова рассказала, за что в обиде на "ВИА Гру" - РИА Новости, 09.08.2023
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Шоубиз
 
17:37 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/sedokova-1889125024.html
"Мне было очень больно": Седокова рассказала, за что в обиде на "ВИА Гру"
"Мне было очень больно": Седокова рассказала, за что в обиде на "ВИА Гру" - РИА Новости, 09.08.2023
"Мне было очень больно": Седокова рассказала, за что в обиде на "ВИА Гру"
Певица Анна Седокова в подкасте "НеДудь" на "Новом Радио" впервые нарушила молчание и рассказала, за что в обиде на коллег из группы "ВИА Гра". РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:37
2023-08-09T17:37
шоубиз
анна седокова
светлана лобода
виа гра
новости шоу-бизнеса
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знаменитость
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Певица Анна Седокова в подкасте "НеДудь" на "Новом Радио" впервые нарушила молчание и рассказала, за что в обиде на коллег из группы "ВИА Гра". Поп-звезда выступала в коллективе два года и ушла из него в 2004-м, так как забеременела. &quot;Когда так получилось, что я забеременела, то первые люди, к которым я пришла, — это были девочки из группы и продюсеры. Все меня обняли, сказали: &quot;Да, конечно, малышка, оставляй ребенка&quot;. И все сказали: &quot;Да-да, мы будем тебя ждать&quot;, — вспомнила Седокова.Будучи примерно на втором месяце исполнительница узнала, что ее предательски заменили новой участницей, которой стала Светлана Лобода. Седокова призналась, что была шокирована тем, насколько быстро продюсеры нашли новую вокалистку. &quot;На втором месяце беременности я включаю телек и понимаю, что какая-то женщина вместо меня получает премию за &quot;Лучшую группу&quot; на МУЗ-ТВ, стоит на сцене и держит приз. Эта женщина была Лобода!&quot; — возмутилась Анна Седокова.По словам певицы, про нее тогда совсем забыли. И это при том, что она считала команду группы своей настоящей семьей. "Я все думала, они выйдут и скажут: "Ань, мы тебя любим", или "Аня, спасибо, что была". Помню, как сидела и смотрела на всех, на каждый шаг на дорожке. Я так надеялась, что они про меня вспомнят. Но меня не было в той жизни. Они получили премию, и меня как будто бы не стало", — рассказала 40-летняя поп-звезда.Несмотря на произошедшее, Анна благодарна команде за то, что ее уговорили сохранить беременность.После ухода из "ВИА Гры" Анна Седокова вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича и родила дочь Алину, а потом начала сольную карьеру. Сейчас звезда замужем в четвертый раз и воспитывает троих детей.
https://ria.ru/20230601/sedokova-1875519204.html
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анна седокова, светлана лобода, виа гра, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости, знаменитость
Шоубиз, Анна Седокова, Светлана Лобода, ВИА Гра, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Знаменитости, знаменитость
"Мне было очень больно": Седокова рассказала, за что в обиде на "ВИА Гру"

Седокова рассказала, что была шокирована предательской заменой на Лободу в "ВИА Гре"

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Певица Анна Седокова в подкасте "НеДудь" на "Новом Радио" впервые нарушила молчание и рассказала, за что в обиде на коллег из группы "ВИА Гра".
Поп-звезда выступала в коллективе два года и ушла из него в 2004-м, так как забеременела.
«

"Когда так получилось, что я забеременела, то первые люди, к которым я пришла, — это были девочки из группы и продюсеры. Все меня обняли, сказали: "Да, конечно, малышка, оставляй ребенка". И все сказали: "Да-да, мы будем тебя ждать", — вспомнила Седокова.

Будучи примерно на втором месяце исполнительница узнала, что ее предательски заменили новой участницей, которой стала Светлана Лобода. Седокова призналась, что была шокирована тем, насколько быстро продюсеры нашли новую вокалистку.
«

"На втором месяце беременности я включаю телек и понимаю, что какая-то женщина вместо меня получает премию за "Лучшую группу" на МУЗ-ТВ, стоит на сцене и держит приз. Эта женщина была Лобода!" — возмутилась Анна Седокова.

По словам певицы, про нее тогда совсем забыли. И это при том, что она считала команду группы своей настоящей семьей.
«
"Я все думала, они выйдут и скажут: "Ань, мы тебя любим", или "Аня, спасибо, что была". Помню, как сидела и смотрела на всех, на каждый шаг на дорожке. Я так надеялась, что они про меня вспомнят. Но меня не было в той жизни. Они получили премию, и меня как будто бы не стало", — рассказала 40-летняя поп-звезда.
Несмотря на произошедшее, Анна благодарна команде за то, что ее уговорили сохранить беременность.
После ухода из "ВИА Гры" Анна Седокова вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича и родила дочь Алину, а потом начала сольную карьеру.
Сейчас звезда замужем в четвертый раз и воспитывает троих детей.
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