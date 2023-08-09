https://ria.ru/20230809/sbor-1889136152.html

Владимиров: курортный сбор позволит вложить 2 млрд рублей в развитие КМВ

Владимиров: курортный сбор позволит вложить 2 млрд рублей в развитие КМВ - РИА Новости, 09.08.2023

Владимиров: курортный сбор позволит вложить 2 млрд рублей в развитие КМВ

Курортный сбор позволит вложить в развитие Кавказских Минеральных Вод дополнительно более 2 миллиардов рублей, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:57

2023-08-09T17:57

2023-08-09T17:57

ставропольский край

владимир владимиров

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Курортный сбор позволит вложить в развитие Кавказских Минеральных Вод дополнительно более 2 миллиардов рублей, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава региона провел совещание по вопросам реализации в крае эксперимента по взиманию курортного сбора, в котором приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, главы городов-курортов. "Благодаря этому механизму уже к концу 2023 года общий объем привлеченных средств для развития Кавказских Минеральных Вод средств превысит 2 миллиарда рублей", - привели слова Владимирова в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края. Как сообщил на совещании министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов, если в 2018 году объем поступивших от сбора средств составил 185,4 миллиона рублей, то в прошлом году - уже 294,4 миллиона рублей. По прогнозам, сумма курортного сбора за 2023 год составит более 595 миллионов рублей. За счет этих средств планируется благоустроить и реконструировать более 20 объектов. Среди них — парк имени Станислава Говорухина в Железноводске, сквер "Подкова" в Пятигорске, сквер у памятника Ленину в районе Колоннады в Кисловодске, пешеходные зоны и фонтаны на центральных улицах Ессентуков. С 1 августа этого года к участию в эксперименте подключился также Минераловодский городской округ с 23 объектами коллективного размещения туристов. По прогнозам, сумма курортного сбора здесь составит 4 миллиона рублей. На эти средства планируется выполнить первую очередь проекта благоустройства территории в центре Минеральных Вод — участка между Покровским храмом и мемориалом Воинам-интернационалистам. Проект, осуществление которого продолжится в 2024 году, предусматривает реконструкцию тротуаров, создание современных велодорожек, других элементов благоустройства.

https://ria.ru/20230719/sportobekty-1885129062.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир владимиров, ставропольский край