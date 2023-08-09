https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889163395.html
Канада расширила санкции против Белоруссии
Канада расширила санкции против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2023
Канада расширила санкции против Белоруссии
Канада ввела санкции против министерства обороны и внутренних войск Белоруссии, сообщил на сайте местный МИД. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T20:26
2023-08-09T20:26
2023-08-09T20:26
белоруссия
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Канада ввела санкции против министерства обороны и внутренних войск Белоруссии, сообщил на сайте местный МИД. Санкции приурочены к третьей годовщине белорусских президентских выборов, за которыми последовали массовые протесты. "Сегодняшнее объявление... затрагивает министерство обороны Белоруссии, внутренние войска министерства внутренних дел Белоруссии, а также оборонные и технологические компании", - говорится в релизе. Министерство обороны пополнило санкционные списки, как утверждается, за "вопиющее нарушение международного мира и безопасности", внутренние войска – за "нарушения прав человека". Санкции введены также против нескольких физических лиц, среди которых председатель Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт.
https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889137783.html
белоруссия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, канада
Канада расширила санкции против Белоруссии
Канада ввела санкции против министерства обороны и внутренних войск МВД Белоруссии
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости.
Канада ввела санкции против министерства обороны и внутренних войск Белоруссии, сообщил на сайте
местный МИД.
Санкции приурочены к третьей годовщине белорусских президентских выборов, за которыми последовали массовые протесты.
"Сегодняшнее объявление... затрагивает министерство обороны Белоруссии, внутренние войска министерства внутренних дел Белоруссии, а также оборонные и технологические компании", - говорится в релизе.
Министерство обороны пополнило санкционные списки, как утверждается, за "вопиющее нарушение международного мира и безопасности", внутренние войска – за "нарушения прав человека".
Санкции введены также против нескольких физических лиц, среди которых председатель Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт.
США расширили санкции против Белоруссии