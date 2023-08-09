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Канада расширила санкции против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2023
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20:26 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889163395.html
Канада расширила санкции против Белоруссии
Канада расширила санкции против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2023
Канада расширила санкции против Белоруссии
Канада ввела санкции против министерства обороны и внутренних войск Белоруссии, сообщил на сайте местный МИД. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T20:26
2023-08-09T20:26
белоруссия
канада
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Канада ввела санкции против министерства обороны и внутренних войск Белоруссии, сообщил на сайте местный МИД. Санкции приурочены к третьей годовщине белорусских президентских выборов, за которыми последовали массовые протесты. "Сегодняшнее объявление... затрагивает министерство обороны Белоруссии, внутренние войска министерства внутренних дел Белоруссии, а также оборонные и технологические компании", - говорится в релизе. Министерство обороны пополнило санкционные списки, как утверждается, за "вопиющее нарушение международного мира и безопасности", внутренние войска – за "нарушения прав человека". Санкции введены также против нескольких физических лиц, среди которых председатель Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт.
https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889137783.html
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белоруссия, канада
Белоруссия, Канада
Канада расширила санкции против Белоруссии

Канада ввела санкции против министерства обороны и внутренних войск МВД Белоруссии

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Канада ввела санкции против министерства обороны и внутренних войск Белоруссии, сообщил на сайте местный МИД.
Санкции приурочены к третьей годовщине белорусских президентских выборов, за которыми последовали массовые протесты.
"Сегодняшнее объявление... затрагивает министерство обороны Белоруссии, внутренние войска министерства внутренних дел Белоруссии, а также оборонные и технологические компании", - говорится в релизе.
Министерство обороны пополнило санкционные списки, как утверждается, за "вопиющее нарушение международного мира и безопасности", внутренние войска – за "нарушения прав человека".
Санкции введены также против нескольких физических лиц, среди которых председатель Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт.
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
США расширили санкции против Белоруссии
Вчера, 18:03
 
БелоруссияКанада
 
 
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