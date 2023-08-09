https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889163395.html

Канада расширила санкции против Белоруссии

Канада расширила санкции против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2023

Канада расширила санкции против Белоруссии

Канада ввела санкции против министерства обороны и внутренних войск Белоруссии, сообщил на сайте местный МИД. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T20:26

2023-08-09T20:26

2023-08-09T20:26

белоруссия

канада

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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Канада ввела санкции против министерства обороны и внутренних войск Белоруссии, сообщил на сайте местный МИД. Санкции приурочены к третьей годовщине белорусских президентских выборов, за которыми последовали массовые протесты. "Сегодняшнее объявление... затрагивает министерство обороны Белоруссии, внутренние войска министерства внутренних дел Белоруссии, а также оборонные и технологические компании", - говорится в релизе. Министерство обороны пополнило санкционные списки, как утверждается, за "вопиющее нарушение международного мира и безопасности", внутренние войска – за "нарушения прав человека". Санкции введены также против нескольких физических лиц, среди которых председатель Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт.

https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889137783.html

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белоруссия, канада