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США расширили санкции против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2023
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18:03 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889137783.html
США расширили санкции против Белоруссии
США расширили санкции против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2023
США расширили санкции против Белоруссии
США добавили в санкционный список департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его руководство, сообщило в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:03
2023-08-09T18:03
сша
белоруссия
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США добавили в санкционный список департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его руководство, сообщило в среду министерство финансов США. В обновленный список помимо указанного подразделения вошли его руководитель Игорь Маршалов, а также двое его заместителей - Виктор Селицкий и Виктор Франскевич. Санкционный режим США в отношении Белоруссии был инициирован в 2006 году указом президента Джорджа Буша. С тех пор США и ЕС последовательно расширяют санкционное давление на Минск. Так, ранее на этой неделе Великобритания ввела санкции против шести белорусских предприятий, в том числе заводов по производству оптико-электронных и радиоэлектронных изделий и "Оршанского авиаремонтного завода". До этого Евросоюз также ввел санкции против трех промышленных предприятий Белоруссии и объявил запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию. Также был введен запрет на импорт в Белоруссию огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.
https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888850853.html
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сша, белоруссия, в мире
США, Белоруссия, В мире
США расширили санкции против Белоруссии

США ввели санкции против департамента финрасследований Комитета госконтроля Белоруссии

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаМинск, Белоруссия
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Минск, Белоруссия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США добавили в санкционный список департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его руководство, сообщило в среду министерство финансов США.
В обновленный список помимо указанного подразделения вошли его руководитель Игорь Маршалов, а также двое его заместителей - Виктор Селицкий и Виктор Франскевич.
Санкционный режим США в отношении Белоруссии был инициирован в 2006 году указом президента Джорджа Буша. С тех пор США и ЕС последовательно расширяют санкционное давление на Минск. Так, ранее на этой неделе Великобритания ввела санкции против шести белорусских предприятий, в том числе заводов по производству оптико-электронных и радиоэлектронных изделий и "Оршанского авиаремонтного завода".
До этого Евросоюз также ввел санкции против трех промышленных предприятий Белоруссии и объявил запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию. Также был введен запрет на импорт в Белоруссию огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.
Вид на Лондон - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Великобритания расширила санкции против Белоруссии
8 августа, 14:14
 
СШАБелоруссияВ мире
 
 
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