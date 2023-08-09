https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889137783.html

США расширили санкции против Белоруссии

США расширили санкции против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2023

США расширили санкции против Белоруссии

США добавили в санкционный список департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его руководство, сообщило в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:03

2023-08-09T18:03

2023-08-09T18:03

сша

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в мире

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США добавили в санкционный список департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его руководство, сообщило в среду министерство финансов США. В обновленный список помимо указанного подразделения вошли его руководитель Игорь Маршалов, а также двое его заместителей - Виктор Селицкий и Виктор Франскевич. Санкционный режим США в отношении Белоруссии был инициирован в 2006 году указом президента Джорджа Буша. С тех пор США и ЕС последовательно расширяют санкционное давление на Минск. Так, ранее на этой неделе Великобритания ввела санкции против шести белорусских предприятий, в том числе заводов по производству оптико-электронных и радиоэлектронных изделий и "Оршанского авиаремонтного завода". До этого Евросоюз также ввел санкции против трех промышленных предприятий Белоруссии и объявил запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию. Также был введен запрет на импорт в Белоруссию огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.

https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888850853.html

сша

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сша, белоруссия, в мире