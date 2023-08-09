https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889126052.html
США ввели санкции против авиакомпании "Белавиа"
США ввели санкции против авиакомпании "Белавиа" - РИА Новости, 09.08.2023
США ввели санкции против авиакомпании "Белавиа"
США в среду расширили санкционный список по Белоруссии, добавив в него несколько организаций, включая Минский завод гражданской авиации и авиаперевозчика... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:15
2023-08-09T17:15
2023-08-09T17:52
сша
белавиа
экономика
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705213_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_94b0fdd9dd088a2f71c68af0c08ca20d.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США в среду расширили санкционный список по Белоруссии, добавив в него несколько организаций, включая Минский завод гражданской авиации и авиаперевозчика "Белавиа", говорится в документе американского минфина.Санкционный список американского ведомства пополнили, в частности, департамент финансовых расследований КГБ Белоруссии и члены его руководства, авиакомпания "Белавиа", ОАО "Белорусский металлургический завод", ОАО "Минский завод гражданской авиации", а также американская компания BEL-KAP-STEEL, предположительно, связанная с Белорусским металлургическим заводом.Помимо этого, в санкционный список внесено одно воздушное судно, оператором которого выступает "Белавиа". По информации ведомства, самолет используется для нужд "высокопоставленных представителей правительства (президента) Александра Лукашенко, а также членов их семей".Как утверждается в пояснительном заявлении минфина США, меры нацелены на "несколько организаций, причастных к продолжающимся репрессиям против гражданского общества", "обогащению" президента Александра Лукашенко и "соучастию" в украинском конфликте. В ведомстве добавили, что действия "предприняты в координации с недавними шагами со стороны наших союзников и партнеров".Санкции по линии американского минфина предполагают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.
https://ria.ru/20230801/belorussiya-1887569830.html
сша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_639c188a6bb44fe53428803433518892.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, белавиа, экономика, белоруссия
США, Белавиа, Экономика, Белоруссия
США ввели санкции против авиакомпании "Белавиа"
США ввели санкции против Минского завода гражданской авиации и авиакомпании "Белавиа"
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости.
США в среду расширили санкционный список по Белоруссии, добавив в него несколько организаций, включая Минский завод гражданской авиации и авиаперевозчика "Белавиа", говорится в документе
американского минфина.
Санкционный список американского ведомства пополнили, в частности, департамент финансовых расследований КГБ Белоруссии и члены его руководства, авиакомпания "Белавиа", ОАО "Белорусский металлургический завод", ОАО "Минский завод гражданской авиации", а также американская компания BEL-KAP-STEEL, предположительно, связанная с Белорусским металлургическим заводом.
Помимо этого, в санкционный список внесено одно воздушное судно, оператором которого выступает "Белавиа". По информации ведомства, самолет используется для нужд "высокопоставленных представителей правительства (президента) Александра Лукашенко
, а также членов их семей".
Как утверждается в пояснительном заявлении минфина США, меры нацелены на "несколько организаций, причастных к продолжающимся репрессиям против гражданского общества", "обогащению" президента Александра Лукашенко и "соучастию" в украинском конфликте. В ведомстве добавили, что действия "предприняты в координации с недавними шагами со стороны наших союзников и партнеров".
Санкции по линии американского минфина предполагают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.
Белоруссия попала в устроенный США "международный замес", заявил Лукашенко