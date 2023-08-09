https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889126052.html

США ввели санкции против авиакомпании "Белавиа"

США ввели санкции против авиакомпании "Белавиа" - РИА Новости, 09.08.2023

США ввели санкции против авиакомпании "Белавиа"

США в среду расширили санкционный список по Белоруссии, добавив в него несколько организаций, включая Минский завод гражданской авиации и авиаперевозчика... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:15

2023-08-09T17:15

2023-08-09T17:52

сша

белавиа

экономика

белоруссия

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США в среду расширили санкционный список по Белоруссии, добавив в него несколько организаций, включая Минский завод гражданской авиации и авиаперевозчика "Белавиа", говорится в документе американского минфина.Санкционный список американского ведомства пополнили, в частности, департамент финансовых расследований КГБ Белоруссии и члены его руководства, авиакомпания "Белавиа", ОАО "Белорусский металлургический завод", ОАО "Минский завод гражданской авиации", а также американская компания BEL-KAP-STEEL, предположительно, связанная с Белорусским металлургическим заводом.Помимо этого, в санкционный список внесено одно воздушное судно, оператором которого выступает "Белавиа". По информации ведомства, самолет используется для нужд "высокопоставленных представителей правительства (президента) Александра Лукашенко, а также членов их семей".Как утверждается в пояснительном заявлении минфина США, меры нацелены на "несколько организаций, причастных к продолжающимся репрессиям против гражданского общества", "обогащению" президента Александра Лукашенко и "соучастию" в украинском конфликте. В ведомстве добавили, что действия "предприняты в координации с недавними шагами со стороны наших союзников и партнеров".Санкции по линии американского минфина предполагают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.

https://ria.ru/20230801/belorussiya-1887569830.html

сша

белоруссия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, белавиа, экономика, белоруссия