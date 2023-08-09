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США ввели санкции против авиакомпании "Белавиа" - РИА Новости, 09.08.2023
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17:15 09.08.2023 (обновлено: 17:52 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889126052.html
США ввели санкции против авиакомпании "Белавиа"
США ввели санкции против авиакомпании "Белавиа" - РИА Новости, 09.08.2023
США ввели санкции против авиакомпании "Белавиа"
США в среду расширили санкционный список по Белоруссии, добавив в него несколько организаций, включая Минский завод гражданской авиации и авиаперевозчика... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:15
2023-08-09T17:52
сша
белавиа
экономика
белоруссия
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США в среду расширили санкционный список по Белоруссии, добавив в него несколько организаций, включая Минский завод гражданской авиации и авиаперевозчика "Белавиа", говорится в документе американского минфина.Санкционный список американского ведомства пополнили, в частности, департамент финансовых расследований КГБ Белоруссии и члены его руководства, авиакомпания "Белавиа", ОАО "Белорусский металлургический завод", ОАО "Минский завод гражданской авиации", а также американская компания BEL-KAP-STEEL, предположительно, связанная с Белорусским металлургическим заводом.Помимо этого, в санкционный список внесено одно воздушное судно, оператором которого выступает "Белавиа". По информации ведомства, самолет используется для нужд "высокопоставленных представителей правительства (президента) Александра Лукашенко, а также членов их семей".Как утверждается в пояснительном заявлении минфина США, меры нацелены на "несколько организаций, причастных к продолжающимся репрессиям против гражданского общества", "обогащению" президента Александра Лукашенко и "соучастию" в украинском конфликте. В ведомстве добавили, что действия "предприняты в координации с недавними шагами со стороны наших союзников и партнеров".Санкции по линии американского минфина предполагают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.
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сша, белавиа, экономика, белоруссия
США, Белавиа, Экономика, Белоруссия
США ввели санкции против авиакомпании "Белавиа"

США ввели санкции против Минского завода гражданской авиации и авиакомпании "Белавиа"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США в среду расширили санкционный список по Белоруссии, добавив в него несколько организаций, включая Минский завод гражданской авиации и авиаперевозчика "Белавиа", говорится в документе американского минфина.
Санкционный список американского ведомства пополнили, в частности, департамент финансовых расследований КГБ Белоруссии и члены его руководства, авиакомпания "Белавиа", ОАО "Белорусский металлургический завод", ОАО "Минский завод гражданской авиации", а также американская компания BEL-KAP-STEEL, предположительно, связанная с Белорусским металлургическим заводом.
Помимо этого, в санкционный список внесено одно воздушное судно, оператором которого выступает "Белавиа". По информации ведомства, самолет используется для нужд "высокопоставленных представителей правительства (президента) Александра Лукашенко, а также членов их семей".
Как утверждается в пояснительном заявлении минфина США, меры нацелены на "несколько организаций, причастных к продолжающимся репрессиям против гражданского общества", "обогащению" президента Александра Лукашенко и "соучастию" в украинском конфликте. В ведомстве добавили, что действия "предприняты в координации с недавними шагами со стороны наших союзников и партнеров".
Санкции по линии американского минфина предполагают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.
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