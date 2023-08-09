https://ria.ru/20230809/samolet-1888995110.html

Летевший из Белграда в Казань самолет экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Белграда в Казань самолет экстренно сел в Шереметьево - РИА Новости, 09.08.2023

Летевший из Белграда в Казань самолет экстренно сел в Шереметьево

Самолет Airbus А321, выполнявший рейс из Белграда в Казань, совершил ночью аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с давлением масла в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:18

2023-08-09T10:18

2023-08-09T11:04

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Самолет Airbus А321, выполнявший рейс из Белграда в Казань, совершил ночью аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с давлением масла в двигателе, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В "Шереметьево" этой ночью аварийно сел аэробус А321 рейсом Белград - Казань", - сказал собеседник агентства. Причиной авиаинцидента, по предварительным данным, стала сработка датчика падения давления масла в левом двигателе. Воздушное судно приземлилось в Шереметьево в штатном режиме, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230725/boeing-1886208415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белград (город), казань, шереметьево (аэропорт), новости - туризм