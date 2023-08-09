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Летевший из Белграда в Казань самолет экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Белграда в Казань самолет экстренно сел в Шереметьево - РИА Новости, 09.08.2023
Летевший из Белграда в Казань самолет экстренно сел в Шереметьево
Самолет Airbus А321, выполнявший рейс из Белграда в Казань, совершил ночью аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с давлением масла в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:18
2023-08-09T10:18
2023-08-09T11:04
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Самолет Airbus А321, выполнявший рейс из Белграда в Казань, совершил ночью аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с давлением масла в двигателе, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В "Шереметьево" этой ночью аварийно сел аэробус А321 рейсом Белград - Казань", - сказал собеседник агентства. Причиной авиаинцидента, по предварительным данным, стала сработка датчика падения давления масла в левом двигателе. Воздушное судно приземлилось в Шереметьево в штатном режиме, пострадавших нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белград (город), казань, шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Происшествия, Белград (город), Казань, Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Летевший из Белграда в Казань самолет экстренно сел в Шереметьево
Самолет Белград — Казань ночью экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с давлением масла
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Самолет Airbus А321, выполнявший рейс из Белграда в Казань, совершил ночью аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с давлением масла в двигателе, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В "Шереметьево" этой ночью аварийно сел аэробус А321 рейсом Белград - Казань", - сказал собеседник агентства.
Причиной авиаинцидента, по предварительным данным, стала сработка датчика падения давления масла в левом двигателе.
Воздушное судно приземлилось в Шереметьево в штатном режиме, пострадавших нет.
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