Рейтинг@Mail.ru
Летевший из Белграда в Казань самолет экстренно сел в Шереметьево - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:18 09.08.2023 (обновлено: 11:04 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/samolet-1888995110.html
Летевший из Белграда в Казань самолет экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Белграда в Казань самолет экстренно сел в Шереметьево - РИА Новости, 09.08.2023
Летевший из Белграда в Казань самолет экстренно сел в Шереметьево
Самолет Airbus А321, выполнявший рейс из Белграда в Казань, совершил ночью аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с давлением масла в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:18
2023-08-09T11:04
происшествия
белград (город)
казань
шереметьево (аэропорт)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_72e112facc5095f5cd6042aa9db35d58.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Самолет Airbus А321, выполнявший рейс из Белграда в Казань, совершил ночью аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с давлением масла в двигателе, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В "Шереметьево" этой ночью аварийно сел аэробус А321 рейсом Белград - Казань", - сказал собеседник агентства. Причиной авиаинцидента, по предварительным данным, стала сработка датчика падения давления масла в левом двигателе. Воздушное судно приземлилось в Шереметьево в штатном режиме, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230725/boeing-1886208415.html
белград (город)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ec27ffb8796b9438b06939b2dfb89b25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белград (город), казань, шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Происшествия, Белград (город), Казань, Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Летевший из Белграда в Казань самолет экстренно сел в Шереметьево

Самолет Белград — Казань ночью экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с давлением масла

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкСамолет в небе над аэропортом Шереметьево
Самолет в небе над аэропортом Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в медиабанк
Самолет в небе над аэропортом Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Самолет Airbus А321, выполнявший рейс из Белграда в Казань, совершил ночью аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с давлением масла в двигателе, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В "Шереметьево" этой ночью аварийно сел аэробус А321 рейсом Белград - Казань", - сказал собеседник агентства.
Причиной авиаинцидента, по предварительным данным, стала сработка датчика падения давления масла в левом двигателе.
Воздушное судно приземлилось в Шереметьево в штатном режиме, пострадавших нет.
Терминал B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Boeing 737 со сработавшим датчиком отказа двигателя приземлился в Москве
25 июля, 16:28
 
ТуризмПроисшествияБелград (город)КазаньШереметьево (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала