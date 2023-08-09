https://ria.ru/20230809/rzhd-1888967747.html

РЖД стали продавать на своем сайте билеты на самолеты и автобусы

РЖД стали продавать на своем сайте билеты на самолеты и автобусы - РИА Новости, 09.08.2023

РЖД стали продавать на своем сайте билеты на самолеты и автобусы

РЖД стали продавать на своем сайте в дополнение к железнодорожным билеты на самолеты всех российских авиаперевозчиков и автобусы ряда компаний: это предлагается РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T03:01

2023-08-09T03:01

2023-08-09T03:06

россия

ржд

шереметьево (аэропорт)

ленинградский вокзал

рязань

ханты-мансийск

общество

туризм

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. РЖД стали продавать на своем сайте в дополнение к железнодорожным билеты на самолеты всех российских авиаперевозчиков и автобусы ряда компаний: это предлагается на маршрутах, где добраться только на поезде невозможно, заметил корреспондент РИА Новости и разъяснили в компании. Изначально на сайте РЖД можно было найти и купить билеты только на поезда. Если же задавался маршрут, по которому нельзя добраться по железной дороге, то всплывала информация, что билетов не найдено. Однако в 2020 году компания запустила конструктор мультимодальных маршрутов. РЖД постепенно начали предлагать на определённые направления такие поездки, когда можно было купить в одном заказе поездки на разных видах транспорта. Это были популярные у пассажиров направления, например, туристические. Холдинг расширял эту опцию, и теперь на сайте РЖД можно купить к железнодорожному билет на самолет и автобус, по сути, между всеми городами России, где работают перевозчики, продающие билеты онлайн. "Сейчас на платформе… аккумулирован билетный контент от более 5000 перевозчиков, включая всех железнодорожных в дальнем сообщении, все российские авиакомпании, автобусные компании и операторов регулярных водных маршрутов (как речного, так и морского сообщения). Маршруты можно построить между городами, где есть перевозчики с достаточной степенью автоматизации и цифровизации деятельности. Пул перевозчиков, безусловно, расширяется", - рассказали РИА Новости в РЖД. Так, на сайте компании при выборе такого путешествия предлагается добраться в нужный город, комбинируя поезда, самолеты или автобусы, а где-то даже водный транспорт. При этом всё будет оформлено в рамках одной покупки. "На сайте РЖД в настоящее время пассажиры могут подобрать оптимальный маршрут для путешествия, используя различные виды транспорта. Вся поездка оформляется в рамках одного заказа. Схема построения мультимодальных маршрутов очень гибкая, она позволяет пассажиру самому моделировать путешествие. Условно, пассажиру нужно добраться из Ханты-Мансийска в Рязань, но прямого сообщения на этом маршруте нет. На портале в таком случае можно построить мультимодальный маршрут", - пояснили в РЖД. Мультимодальные маршруты, продолжили в РЖД, показываются там, где они могут дополнить прямые маршруты железнодорожных перевозчиков. "Тем не менее, иногда сами перевозчики предлагают варианты согласованных маршрутов их рейсов с автобусами или самолётами", - добавили в РЖД. Как купить Всё как обычно при покупке ж/д билета на сайте РЖД. Запрашиваете на сайте необходимый маршрут. "Если появляется сообщение о том, что прямого железнодорожного сообщения нет, то выбрать вариант "Найти рейсы с пересадками". Пассажирам доступен широкий перечень маршрутов с использованием различных видов транспорта. Остается только выбрать подходящий вариант и оплатить заказ", - рассказали в компании. Так, пассажир может выбрать предпочтительный вариант составного маршрута, выбирая к поезду самолет или автобус. Предлагаемые виды транспорта обозначены соответствующими значками. По ходу оформления предлагается вся полная информация о дате, времени отправления, стоимости и т. д. При этом пассажиру надо самому спланировать, как добраться в рамках одного города от одного вида транспорта до другого. Например, надо самостоятельно посмотреть, как доехать от самолета, прилетевшего в аэропорт "Шереметьево", до поезда на Ленинградском вокзале.

https://ria.ru/20230807/rzhd-1888604365.html

https://ria.ru/20230801/rzhd-1887548911.html

https://ria.ru/20230727/poezda-1886643733.html

россия

рязань

ханты-мансийск

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россия, ржд, шереметьево (аэропорт), ленинградский вокзал, рязань, ханты-мансийск, общество