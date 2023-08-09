https://ria.ru/20230809/rubl-1889058859.html

Цифровой рубль протестируют в метро Москвы

Цифровой рубль протестируют в метро Москвы - РИА Новости, 09.08.2023

Цифровой рубль протестируют в метро Москвы

В метро Москвы начнут принимать цифровой рубль при оплате проездных карт, на первом этапе эта возможность будет доступна только для сотрудников, входящих в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:33

2023-08-09T13:33

2023-08-09T16:37

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москва

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экономика

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В метро Москвы начнут принимать цифровой рубль при оплате проездных карт, на первом этапе эта возможность будет доступна только для сотрудников, входящих в фокус-группу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "‎Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт "Тройка" и карт‎ с балансом билета "Кошелек". По итогам пилотного проекта проработаем возможность внедрения цифрового рубля и на других видах городского транспорта", — приводятся в публикации слова замглавы мэрии по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Отмечается, что этот проект реализуется вместе с Банком России и ВТБ. Цифровой рубль — третья форма российской валюты наравне с наличным и безналичным рублем. Как заявили в Банке России, это прежде всего средство для совершения платежей и переводов. В цифровых рублях нельзя открыть вклад и получать с вложения проценты. Кроме того, в такой форме нельзя получить кредит.Один человек сможет обладать лишь одним цифровым кошельком, который будет находиться на платформе регулятора и не будет привязан к какому-либо конкретному банку. Для физических лиц операции будут бесплатными. Бизнес, принимая плату за товары и услуги в такой форме, должен будет отдать 0,3 процента от суммы платежа, но не более 1500 рублей. Операции по переводу между юрлицами будет стоить 15 рублей каждая.В Банке России уточнили, что постепенное введение цифрового рубля в широкий оборот планируется с 2025 года, а уже в текущем месяце начнется пилотный проект с участием ограниченного числа клиентов 13 банков.Таким образом, до 1 января 2025 года действует льготный период, в течение которого все операции с цифровым рублем на платформе ЦБ будут бесплатными.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, максим ликсутов , экономика, втб