https://ria.ru/20230809/rubl-1889011763.html

Центробанк анонсировал запуск пилота с цифровым рублем

Центробанк анонсировал запуск пилота с цифровым рублем - РИА Новости, 09.08.2023

Центробанк анонсировал запуск пилота с цифровым рублем

Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:22

2023-08-09T11:22

2023-08-09T13:20

экономика

россия

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. "Мы долго готовились к началу пилота на реальных операциях. Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней", - сказала она на пресс-конференции в среду. Она добавила, что на начальном этапе регулятор будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будет участвовать 13 банков. Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране.

https://ria.ru/20230731/rubl-1884313690.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф)