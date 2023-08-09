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Центробанк анонсировал запуск пилота с цифровым рублем - РИА Новости, 09.08.2023
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11:22 09.08.2023 (обновлено: 13:20 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/rubl-1889011763.html
Центробанк анонсировал запуск пилота с цифровым рублем
Центробанк анонсировал запуск пилота с цифровым рублем - РИА Новости, 09.08.2023
Центробанк анонсировал запуск пилота с цифровым рублем
Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:22
2023-08-09T13:20
экономика
россия
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. "Мы долго готовились к началу пилота на реальных операциях. Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней", - сказала она на пресс-конференции в среду. Она добавила, что на начальном этапе регулятор будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будет участвовать 13 банков. Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране.
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экономика, россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк анонсировал запуск пилота с цифровым рублем

ЦБ сообщил о запуске 15 августа пилота с цифровым рублем на реальных операциях

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.
«
"Мы долго готовились к началу пилота на реальных операциях. Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней", - сказала она на пресс-конференции в среду.
Она добавила, что на начальном этапе регулятор будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будет участвовать 13 банков.
Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране.
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