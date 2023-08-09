https://ria.ru/20230809/rubl-1888972128.html

Большинство россиян не понимает, как работает цифровой рубль, показал опрос

Большинство россиян не понимает, как работает цифровой рубль, показал опрос - РИА Новости, 09.08.2023

Большинство россиян не понимает, как работает цифровой рубль, показал опрос

Четверо из десяти (40,7%) жителей России пока категорически не понимают механизм работы цифрового рубля и причины его внедрения, а каждый пятый (19,6%)... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T05:17

2023-08-09T05:17

2023-08-09T05:17

технологии

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четверо из десяти (40,7%) жителей России пока категорически не понимают механизм работы цифрового рубля и причины его внедрения, а каждый пятый (19,6%) затруднился ответить на вопрос о новой форме денег, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). "О том, что категорически не понимают, как устроен механизм работы цифрового рубля и для чего он внедряется, заявили 40,7% респондентов. ... Затруднились с ответом - 19,6%", - выяснили аналитики сервиса, проведя исследование, в котором приняли участие 3000 совершеннолетних россиян. Полное понимание того, как работает цифровой рубль и для чего он нужен, есть у 24,5% участников исследования. Еще 15,2% имеют представление об этом в общих чертах, добавили аналитики. Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а в августе должен начаться пилот с реальными цифровыми рублями. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что использование цифровых рублей будет носить добровольный характер. Кроме того, у опрошенных узнали, считают ли они приемлемым активное продвижение и внедрение цифрового рубля. Больше половины (55,4%) это не поддерживают и считают, что должна сохраняться возможность выбирать платежное средство самостоятельно. Почти каждый пятый (21,5%) это поддержал. По их мнению, новые технологичные формы валюты двигают прогресс вперед и повышают удобство взаиморасчетов. Еще 23,1% затруднились с ответом. "Общая осведомленность россиян об устройстве цифрового рубля и его возможностях пока что остается достаточно низкой. Это решаемая задача, по мере проведения более масштабной информационно-разъяснительной работы на различных уровнях можно ожидать повышения уровня информированности населения в данном вопросе", - считают аналитики. Они добавили, что желание большинства россиян самостоятельно принимать решение об использовании цифрового рубля может быть связано с недоверием к новой форме денег. У них нет понимания конкретных преимуществ и выгод для себя, но "по мере их прояснения число таких респондентов может сократиться", заключили аналитики.

https://ria.ru/20230806/sotsvyplaty-1888428045.html

https://ria.ru/20230803/rubl-1887989087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика