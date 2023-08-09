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МВД России объявило экс-министра обороны Украины Загороднюка в розыск - РИА Новости, 09.08.2023
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21:33 09.08.2023 (обновлено: 21:55 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/rozysk-1889170090.html
МВД России объявило экс-министра обороны Украины Загороднюка в розыск
МВД России объявило экс-министра обороны Украины Загороднюка в розыск - РИА Новости, 09.08.2023
МВД России объявило экс-министра обороны Украины Загороднюка в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего главу министерства обороны Украины Андрея Загороднюка, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T21:33
2023-08-09T21:55
россия
украина
андрей загороднюк
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего главу министерства обороны Украины Андрея Загороднюка, следует из ведомственной базы разыскиваемых. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указывается в карточке Загороднюка. Статья, по которой его разыскивают, традиционно не указана. Ранее в июле СК РФ сообщал, что следователи предъявили заочные обвинения Загороднюку и бывшему начальнику объединенного оперштаба вооруженных сил Украины Игорю Танцюре.
https://radiosputnik.ria.ru/20230808/moshenniki-1888832931.html
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россия, украина, андрей загороднюк, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Андрей Загороднюк, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД России объявило экс-министра обороны Украины Загороднюка в розыск

МВД РФ: экс-глава МО Украины Загороднюк объявлен в розыск

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАндрей Загороднюк
Андрей Загороднюк - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Андрей Загороднюк . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего главу министерства обороны Украины Андрея Загороднюка, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указывается в карточке Загороднюка. Статья, по которой его разыскивают, традиционно не указана.
Ранее в июле СК РФ сообщал, что следователи предъявили заочные обвинения Загороднюку и бывшему начальнику объединенного оперштаба вооруженных сил Украины Игорю Танцюре.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В МВД подробно рассказали о новой тактике мошенников с Украины
8 августа, 12:59
 
РоссияУкраинаАндрей ЗагороднюкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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