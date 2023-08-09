https://ria.ru/20230809/rozysk-1889170090.html

МВД России объявило экс-министра обороны Украины Загороднюка в розыск

МВД России объявило экс-министра обороны Украины Загороднюка в розыск - РИА Новости, 09.08.2023

МВД России объявило экс-министра обороны Украины Загороднюка в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего главу министерства обороны Украины Андрея Загороднюка, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T21:33

2023-08-09T21:33

2023-08-09T21:55

россия

украина

андрей загороднюк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего главу министерства обороны Украины Андрея Загороднюка, следует из ведомственной базы разыскиваемых. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указывается в карточке Загороднюка. Статья, по которой его разыскивают, традиционно не указана. Ранее в июле СК РФ сообщал, что следователи предъявили заочные обвинения Загороднюку и бывшему начальнику объединенного оперштаба вооруженных сил Украины Игорю Танцюре.

https://radiosputnik.ria.ru/20230808/moshenniki-1888832931.html

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2023

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россия, украина, андрей загороднюк, следственный комитет россии (ск рф)