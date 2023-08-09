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МВД России объявило экс-министра обороны Украины Загороднюка в розыск
МВД России объявило экс-министра обороны Украины Загороднюка в розыск - РИА Новости, 09.08.2023
МВД России объявило экс-министра обороны Украины Загороднюка в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего главу министерства обороны Украины Андрея Загороднюка, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T21:33
2023-08-09T21:33
2023-08-09T21:55
россия
украина
андрей загороднюк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего главу министерства обороны Украины Андрея Загороднюка, следует из ведомственной базы разыскиваемых. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указывается в карточке Загороднюка. Статья, по которой его разыскивают, традиционно не указана. Ранее в июле СК РФ сообщал, что следователи предъявили заочные обвинения Загороднюку и бывшему начальнику объединенного оперштаба вооруженных сил Украины Игорю Танцюре.
https://radiosputnik.ria.ru/20230808/moshenniki-1888832931.html
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россия, украина, андрей загороднюк, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Андрей Загороднюк, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД России объявило экс-министра обороны Украины Загороднюка в розыск
МВД РФ: экс-глава МО Украины Загороднюк объявлен в розыск