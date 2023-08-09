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"Путин отдал приказ". В США сообщили Зеленскому страшную новость о России - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 09.08.2023 (обновлено: 18:45 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/rossiya-1889143881.html
"Путин отдал приказ". В США сообщили Зеленскому страшную новость о России
"Путин отдал приказ". В США сообщили Зеленскому страшную новость о России - РИА Новости, 09.08.2023
"Путин отдал приказ". В США сообщили Зеленскому страшную новость о России
Россия обладает необходимыми ресурсами, чтобы пойти на Киев, если потребуется, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:26
2023-08-09T18:45
специальная военная операция на украине
россия
киев
владимир путин
нато
министерство обороны сша
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия обладает необходимыми ресурсами, чтобы пойти на Киев, если потребуется, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россия обладает резервами, которые позволят ей быстро пересечь Днепр и пойти на Киев, это мое мнение", — отметил военный.Офицер обратил внимание, что при необходимости Вооруженные силы могут перейти в наступление по всей линии фронта благодаря высокому уровню подготовки. При этом президент Владимир Путин не стремится к большей эскалации."Я считаю, что Путин по своему характеру очень сдержанный человек, и он отдавал приказ идти в наступление только там, где это было необходимо, что не допустить прямого столкновения с НАТО", — резюмировал Макгрегор.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Минобороны от 4 августа, с начала контрнаступления до конца июля ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230809/vsu-1889125726.html
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россия, киев, владимир путин, нато, министерство обороны сша, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США, В мире, Вооруженные силы Украины
"Путин отдал приказ". В США сообщили Зеленскому страшную новость о России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские войска при желании могут дойти до Киева

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия обладает необходимыми ресурсами, чтобы пойти на Киев, если потребуется, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Россия обладает резервами, которые позволят ей быстро пересечь Днепр и пойти на Киев, это мое мнение", — отметил военный.
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Офицер обратил внимание, что при необходимости Вооруженные силы могут перейти в наступление по всей линии фронта благодаря высокому уровню подготовки. При этом президент Владимир Путин не стремится к большей эскалации.
«
"Я считаю, что Путин по своему характеру очень сдержанный человек, и он отдавал приказ идти в наступление только там, где это было необходимо, что не допустить прямого столкновения с НАТО", — резюмировал Макгрегор.
Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Минобороны от 4 августа, с начала контрнаступления до конца июля ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны СШАВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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