https://ria.ru/20230809/rossiya-1889143881.html

"Путин отдал приказ". В США сообщили Зеленскому страшную новость о России

"Путин отдал приказ". В США сообщили Зеленскому страшную новость о России - РИА Новости, 09.08.2023

"Путин отдал приказ". В США сообщили Зеленскому страшную новость о России

Россия обладает необходимыми ресурсами, чтобы пойти на Киев, если потребуется, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:26

2023-08-09T18:26

2023-08-09T18:45

специальная военная операция на украине

россия

киев

владимир путин

нато

министерство обороны сша

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия обладает необходимыми ресурсами, чтобы пойти на Киев, если потребуется, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россия обладает резервами, которые позволят ей быстро пересечь Днепр и пойти на Киев, это мое мнение", — отметил военный.Офицер обратил внимание, что при необходимости Вооруженные силы могут перейти в наступление по всей линии фронта благодаря высокому уровню подготовки. При этом президент Владимир Путин не стремится к большей эскалации."Я считаю, что Путин по своему характеру очень сдержанный человек, и он отдавал приказ идти в наступление только там, где это было необходимо, что не допустить прямого столкновения с НАТО", — резюмировал Макгрегор.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Минобороны от 4 августа, с начала контрнаступления до конца июля ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20230809/vsu-1889125726.html

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россия, киев, владимир путин, нато, министерство обороны сша, в мире, вооруженные силы украины