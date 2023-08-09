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В США заявили о панике Запада из-за угрозы неожиданной катастрофы
В США заявили о панике Запада из-за угрозы неожиданной катастрофы - РИА Новости, 09.08.2023
В США заявили о панике Запада из-за угрозы неожиданной катастрофы
Европа и США испытывают ужас из-за того, что президент России Владимир Путин способен влиять на их экономику, заявил журналист Клейтон Моррис на YouTube-канале... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:03
2023-08-09T11:03
2023-08-09T11:41
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Европа и США испытывают ужас из-за того, что президент России Владимир Путин способен влиять на их экономику, заявил журналист Клейтон Моррис на YouTube-канале Redacted. "Соединенные Штаты сильно зависят от поставок урана из России. Путин в буквальном смысле мог бы повернуть выключатель и уничтожить американскую экономику, выключив свет", — сказал он.По его мнению, ядерная энергетика Европы испытывает такую же сильную зависимость. А Соединенные Штаты получают из России более половины своего урана, несмотря ни на какие санкции, отмечает журналист. "Они исключили уран из этого списка. Какая прелесть! Они решили подвести под санкции абсолютно все, кроме урана, потому что он нам очень сильно нужен", — добавил Моррис. Он отметил, что ситуация в Нигере серьезно испортила возможности США и Европы, потому что они рассчитывали на полезные ископаемые из этой страны. "Соединенные Штаты уже взорвали трубопровод "Северный поток", чтобы запустить собственный трубопровод в Африке, — умный деловой ход. Давайте просто взорвем конкурентов! Представьте, что Walmart поступает так с магазинами Target по соседству. Да, мы просто взорвем те магазины, теперь вы будете закупаться только в Walmart!" — эмоционально высказался журналист. Он пришел к выводу, что Африка начинает давать отпор Западу, который раньше просто воровал ее ресурсы.В конце июля военнослужащие президентской гвардии Нигера объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.Республика располагает большими запасами урана, от которых сильно зависит Франция. Оттуда поступает 15-17 процентов сырья для французских атомных электростанций.
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россия, европа, владимир путин, в мире, сша
Россия, Европа, Владимир Путин, В мире, США
В США заявили о панике Запада из-за угрозы неожиданной катастрофы
Журналист Моррис: ЕС и США находятся в панике из-за зависимости от урана из России
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Европа и США испытывают ужас из-за того, что президент России Владимир Путин способен влиять на их экономику, заявил журналист Клейтон Моррис на YouTube-канале
Redacted.
«
"Соединенные Штаты сильно зависят от поставок урана из России. Путин в буквальном смысле мог бы повернуть выключатель и уничтожить американскую экономику, выключив свет", — сказал он.
По его мнению, ядерная энергетика Европы испытывает такую же сильную зависимость. А Соединенные Штаты получают из России более половины своего урана, несмотря ни на какие санкции, отмечает журналист.
"Они исключили уран из этого списка. Какая прелесть! Они решили подвести под санкции абсолютно все, кроме урана, потому что он нам очень сильно нужен", — добавил Моррис.
Он отметил, что ситуация в Нигере серьезно испортила возможности США и Европы, потому что они рассчитывали на полезные ископаемые из этой страны.
Удар в спину. Бывшая колония оставила Европу без урана
"Соединенные Штаты уже взорвали трубопровод "Северный поток", чтобы запустить собственный трубопровод в Африке, — умный деловой ход. Давайте просто взорвем конкурентов! Представьте, что Walmart поступает так с магазинами Target по соседству. Да, мы просто взорвем те магазины, теперь вы будете закупаться только в Walmart!" — эмоционально высказался журналист.
Он пришел к выводу, что Африка начинает давать отпор Западу, который раньше просто воровал ее ресурсы.
В конце июля военнослужащие президентской гвардии Нигера объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.
Республика располагает большими запасами урана, от которых сильно зависит Франция. Оттуда поступает 15-17 процентов сырья для французских атомных электростанций.
На грани катастрофы: Франция теряет уран из Нигера