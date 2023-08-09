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Премьер Пакистана инициировал процедуру роспуска Национального собрания

Премьер Пакистана инициировал процедуру роспуска Национального собрания - РИА Новости, 09.08.2023

Премьер Пакистана инициировал процедуру роспуска Национального собрания

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф инициировал процедуру роспуска Национального собрания, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T22:23

2023-08-09T22:23

2023-08-09T22:23

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исламабад

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ариф алви

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пакистан

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф инициировал процедуру роспуска Национального собрания, сообщает телеканал Geo. Ранее Шариф объявлял о том, что в среду объявит о досрочном роспуске нижней палаты парламента, что приведет к преждевременному завершению срока полномочий действующего правительства. "Премьер-министр Шахбаз Шариф поздно вечером в среду направил президенту Арифу Алви резюме о роспуске Национального собрания, официально начав процесс назначения временного правительства", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает телеканал, с разрешения президента Пакистана нижняя палата парламента будет распущена незамедлительно, а в случае отказа Национальное собрание все равно будет распущено через 48 часов. Полномочия нынешнего национального собрания - нижней палаты парламента - истекают 12 августа. Если оно продолжит работу до конца установленного срока, выборы пройдут в течение 60 дней. Однако, если собрание распущено до истечения срока его полномочий, то, согласно конституции Пакистана, выборы должны быть проведены в течение 90 дней. Вместе с тем, после того как совет общих интересов - конституционный орган в правительстве Пакистана - на заседании на прошлой неделе утвердил перепись населения 2023 года, всеобщие выборы, запланированные на ноябрь, вероятно, будут отложены до следующего года, поскольку теперь избирательная комиссия Пакистана должна провести новое разграничение избирательных округов. Оппозиционная партия "Техрик-и-Инсаф", возглавляемая бывшим премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, утверждает, что правящая коалиция Шарифа стремится избежать выборов на фоне роста популярности Хана. В начале августа суд в Исламабаде приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Хан был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после того, как был вынесен вердикт суда. Бывший премьер подал петицию, заявив, что решение о задержании его было "несостоятельным" и "подлежало отмене". Петиция будет рассмотрена в среду коллегией из двух человек, в которую входят главный судья Высокого суда Исламабада Аамер Фарук и судья Тарик Мехмуд Джахангири. Популярность Хана резко выросла после его ареста – марши солидарности прошли как во многих частях Пакистана, так и в других странах, в частности в Великобритании. Вместе с тем во вторник избирком Пакистана запретил экс-премьеру пять лет заниматься политической деятельностью.

https://ria.ru/20230805/pakistan-1888361784.html

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в мире, исламабад, лахор, ариф алви, имран хан, пакистан, geo