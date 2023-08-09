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Брянские власти ввели особый противопожарный режим в лесах - РИА Новости, 09.08.2023
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18:44 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/rezhim-1889146197.html
Брянские власти ввели особый противопожарный режим в лесах
Брянские власти ввели особый противопожарный режим в лесах - РИА Новости, 09.08.2023
Брянские власти ввели особый противопожарный режим в лесах
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал постановление "О введении особого противопожарного режима в лесах", информирует пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:44
2023-08-09T18:44
александр богомаз
брянская область
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал постановление "О введении особого противопожарного режима в лесах", информирует пресс-служба регионального правительства на официальной странице Брянской области в социальной сети "ВКонтакте". "На землях лесного фонда, расположенных на территории Брянской области, запрещается: использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев", – говорится в сообщении. Отмечается, что также в лесах региона запрещено выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов и проведение работ, связанных с применением открытого огня. Согласно информации, вводятся ограничения на проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий без согласования с управлением лесами Брянской области. Особый противопожарный режим введен до 4 сентября 2023 года.
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александр богомаз, брянская область
Александр Богомаз, Брянская область
Брянские власти ввели особый противопожарный режим в лесах

В Брянской области ввели особый противопожарный режим в лесах до 4 сентября

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал постановление "О введении особого противопожарного режима в лесах", информирует пресс-служба регионального правительства на официальной странице Брянской области в социальной сети "ВКонтакте".
"На землях лесного фонда, расположенных на территории Брянской области, запрещается: использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев", – говорится в сообщении.
Отмечается, что также в лесах региона запрещено выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов и проведение работ, связанных с применением открытого огня.
Согласно информации, вводятся ограничения на проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий без согласования с управлением лесами Брянской области.
Особый противопожарный режим введен до 4 сентября 2023 года.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Александр БогомазБрянская область
 
 
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