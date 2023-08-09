https://ria.ru/20230809/rezhim-1889146197.html

Брянские власти ввели особый противопожарный режим в лесах

Брянские власти ввели особый противопожарный режим в лесах - РИА Новости, 09.08.2023

Брянские власти ввели особый противопожарный режим в лесах

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал постановление "О введении особого противопожарного режима в лесах", информирует пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:44

2023-08-09T18:44

2023-08-09T18:44

александр богомаз

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003943_0:271:3160:2048_1920x0_80_0_0_28cb78916da46940ff688081d8efbbab.jpg

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал постановление "О введении особого противопожарного режима в лесах", информирует пресс-служба регионального правительства на официальной странице Брянской области в социальной сети "ВКонтакте". "На землях лесного фонда, расположенных на территории Брянской области, запрещается: использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев", – говорится в сообщении. Отмечается, что также в лесах региона запрещено выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов и проведение работ, связанных с применением открытого огня. Согласно информации, вводятся ограничения на проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий без согласования с управлением лесами Брянской области. Особый противопожарный режим введен до 4 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230808/pozhary-1888761831.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр богомаз, брянская область