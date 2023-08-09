https://ria.ru/20230809/retsidivist-1889000355.html

В Тверской области арестовали рецидивиста, избившего пенсионерку

В Тверской области арестовали рецидивиста, избившего пенсионерку - РИА Новости, 09.08.2023

В Тверской области арестовали рецидивиста, избившего пенсионерку

Суд в Тверской области заключил под стражу ранее неоднократно судимого мужчину после смерти 86-летней женщины, которую избили на остановке, сообщило в среду... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:47

2023-08-09T10:47

2023-08-09T10:47

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

калязин

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РЯЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Суд в Тверской области заключил под стражу ранее неоднократно судимого мужчину после смерти 86-летней женщины, которую избили на остановке, сообщило в среду региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, инцидент произошел днем в субботу в городе Калязине. "Женщина 1937 года рождения находилась на остановке общественного транспорта, где также ожидал прихода транспорта ранее не знакомый ей мужчина. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес бабушке удары руками и ногами в область головы и по телу, после чего, бросив ее на асфальт, с места преступления скрылся", - говорится в сообщении. Отмечается, что очевидцы вызвали "скорую", но спасти женщину не удалось, она скончалась в больнице от полученных телесных повреждений. Вечером того же дня при содействии сотрудников МВД и Росгвардии был установлен и задержан ранее неоднократно судимый мужчина, заподозренный в совершении преступления. В отношении подозреваемого возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. "Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавляет СУСК.

https://ria.ru/20230807/video-1888647414.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калязин