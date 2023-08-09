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Хинштейн обжалует решение по делу мужчины, оскорбившего ребенка из-за шапки - РИА Новости, 09.08.2023
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17:34 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/reshenie-1889131135.html
Хинштейн обжалует решение по делу мужчины, оскорбившего ребенка из-за шапки
Хинштейн обжалует решение по делу мужчины, оскорбившего ребенка из-за шапки - РИА Новости, 09.08.2023
Хинштейн обжалует решение по делу мужчины, оскорбившего ребенка из-за шапки
Глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн написал в телеграм-канале, что потребует более жесткого наказания для мужчины, оскорблявшего... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:34
2023-08-09T17:34
россия
происшествия
екатеринбург
александр хинштейн
валерий горелых
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн написал в телеграм-канале, что потребует более жесткого наказания для мужчины, оскорблявшего 11-летнего ребенка за шапку с буквой Z и обратился в Генпрокуратуру с протестом на решение суда назначить только штраф в размере 7 тысяч рублей. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве против Александра Неустроева – мужчины, обругавшего мальчика за шапку с буквой Z, и назначил ему штраф в 7 тысяч рублей. "Направляю обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное (мягко говоря) решение", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале. По его словам, наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей в связи с "деятельным раскаянием" - это "плевок в лицо" участникам спецоперации и отцу пострадавшего мальчика. Ранее житель Екатеринбурга, используя нецензурную лексику, угрожал школьнику, у которого на шапке была буква Z. По данным полиции, мужчина вскоре был задержан с участием бойцов ОМОН, на него завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Также в отношении мужчины свердловские следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Региональное управление СК РФ уточняло, что 21 апреля подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, "действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика, 2011 года рождения". Ранее начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отмечал, что в связи с тем, что административное производство, которое было заведено сотрудниками полиции, прекращено, мужчину из суда, где ему должны были избрать наказание, доставили в здание районного отдела управления СК РФ. По его словам, задержанный мужчина на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал. Екатеринбуржец раскаялся и принес извинения и мальчику, и его законным представителям, отметил представитель главка.
https://ria.ru/20230809/z-1889114338.html
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россия, происшествия, екатеринбург, александр хинштейн, валерий горелых, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Россия, Происшествия, Екатеринбург, Александр Хинштейн, Валерий Горелых, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
Хинштейн обжалует решение по делу мужчины, оскорбившего ребенка из-за шапки

Хинштейн не согласен с решением суда по делу мужчины, обругавшего мальчика из-за буквы Z

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн написал в телеграм-канале, что потребует более жесткого наказания для мужчины, оскорблявшего 11-летнего ребенка за шапку с буквой Z и обратился в Генпрокуратуру с протестом на решение суда назначить только штраф в размере 7 тысяч рублей.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве против Александра Неустроева – мужчины, обругавшего мальчика за шапку с буквой Z, и назначил ему штраф в 7 тысяч рублей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Екатеринбуржец, обругавший мальчика за шапку с буквой Z, получил штраф
Вчера, 16:18
"Направляю обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное (мягко говоря) решение", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей в связи с "деятельным раскаянием" - это "плевок в лицо" участникам спецоперации и отцу пострадавшего мальчика.
Ранее житель Екатеринбурга, используя нецензурную лексику, угрожал школьнику, у которого на шапке была буква Z. По данным полиции, мужчина вскоре был задержан с участием бойцов ОМОН, на него завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Также в отношении мужчины свердловские следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Региональное управление СК РФ уточняло, что 21 апреля подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, "действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика, 2011 года рождения".
Ранее начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отмечал, что в связи с тем, что административное производство, которое было заведено сотрудниками полиции, прекращено, мужчину из суда, где ему должны были избрать наказание, доставили в здание районного отдела управления СК РФ.
По его словам, задержанный мужчина на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал. Екатеринбуржец раскаялся и принес извинения и мальчику, и его законным представителям, отметил представитель главка.
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РоссияПроисшествияЕкатеринбургАлександр ХинштейнВалерий ГорелыхГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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