https://ria.ru/20230809/reshenie-1889131135.html

Хинштейн обжалует решение по делу мужчины, оскорбившего ребенка из-за шапки

Хинштейн обжалует решение по делу мужчины, оскорбившего ребенка из-за шапки - РИА Новости, 09.08.2023

Хинштейн обжалует решение по делу мужчины, оскорбившего ребенка из-за шапки

Глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн написал в телеграм-канале, что потребует более жесткого наказания для мужчины, оскорблявшего... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:34

2023-08-09T17:34

2023-08-09T17:34

россия

происшествия

екатеринбург

александр хинштейн

валерий горелых

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн написал в телеграм-канале, что потребует более жесткого наказания для мужчины, оскорблявшего 11-летнего ребенка за шапку с буквой Z и обратился в Генпрокуратуру с протестом на решение суда назначить только штраф в размере 7 тысяч рублей. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве против Александра Неустроева – мужчины, обругавшего мальчика за шапку с буквой Z, и назначил ему штраф в 7 тысяч рублей. "Направляю обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное (мягко говоря) решение", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале. По его словам, наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей в связи с "деятельным раскаянием" - это "плевок в лицо" участникам спецоперации и отцу пострадавшего мальчика. Ранее житель Екатеринбурга, используя нецензурную лексику, угрожал школьнику, у которого на шапке была буква Z. По данным полиции, мужчина вскоре был задержан с участием бойцов ОМОН, на него завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Также в отношении мужчины свердловские следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Региональное управление СК РФ уточняло, что 21 апреля подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, "действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика, 2011 года рождения". Ранее начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отмечал, что в связи с тем, что административное производство, которое было заведено сотрудниками полиции, прекращено, мужчину из суда, где ему должны были избрать наказание, доставили в здание районного отдела управления СК РФ. По его словам, задержанный мужчина на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал. Екатеринбуржец раскаялся и принес извинения и мальчику, и его законным представителям, отметил представитель главка.

https://ria.ru/20230809/z-1889114338.html

https://ria.ru/20230626/gosduma-1880435475.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, екатеринбург, александр хинштейн, валерий горелых, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф