Хинштейн обжалует решение по делу мужчины, оскорбившего ребенка из-за шапки
Хинштейн не согласен с решением суда по делу мужчины, обругавшего мальчика из-за буквы Z
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн написал в телеграм-канале, что потребует более жесткого наказания для мужчины, оскорблявшего 11-летнего ребенка за шапку с буквой Z и обратился в Генпрокуратуру с протестом на решение суда назначить только штраф в размере 7 тысяч рублей.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве против Александра Неустроева – мужчины, обругавшего мальчика за шапку с буквой Z, и назначил ему штраф в 7 тысяч рублей.
"Направляю обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное (мягко говоря) решение", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей в связи с "деятельным раскаянием" - это "плевок в лицо" участникам спецоперации и отцу пострадавшего мальчика.
Ранее житель Екатеринбурга, используя нецензурную лексику, угрожал школьнику, у которого на шапке была буква Z. По данным полиции, мужчина вскоре был задержан с участием бойцов ОМОН, на него завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Также в отношении мужчины свердловские следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Региональное управление СК РФ уточняло, что 21 апреля подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, "действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика, 2011 года рождения".
Ранее начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отмечал, что в связи с тем, что административное производство, которое было заведено сотрудниками полиции, прекращено, мужчину из суда, где ему должны были избрать наказание, доставили в здание районного отдела управления СК РФ.
По его словам, задержанный мужчина на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал. Екатеринбуржец раскаялся и принес извинения и мальчику, и его законным представителям, отметил представитель главка.