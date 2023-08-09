https://ria.ru/20230809/remont-1889103668.html

Воробьев: регион поможет с ремонтом авто после взрыва в Сергиевом Посаде

Воробьев: регион поможет с ремонтом авто после взрыва в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023

Воробьев: регион поможет с ремонтом авто после взрыва в Сергиевом Посаде

Помощь по остеклению и ремонту поврежденных автомобилей после взрыва в Сергиевом Посаде будет рассматриваться и оказываться регионом, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:46

2023-08-09T15:46

2023-08-09T15:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

взрыв на складе в сергиевом посаде

происшествия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Помощь по остеклению и ремонту поврежденных автомобилей после взрыва в Сергиевом Посаде будет рассматриваться и оказываться регионом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Да, конечно, и остекление, где-то остекление, где-то рама, много вопросов было по имуществу, в частности автомобилей. У большинства жителей страховка - ОСАГО, будем смотреть, помогать. Некоторые машины, которые прилегали к цехам, понятно, что они восстановлению не подлежат", - отметил Воробьев в эфире канала "Россия 24" в ходе прямого включения с места событий. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

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московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде, происшествия