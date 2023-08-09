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Воробьев: регион поможет с ремонтом авто после взрыва в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
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Новости Подмосковья
 
15:46 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/remont-1889103668.html
Воробьев: регион поможет с ремонтом авто после взрыва в Сергиевом Посаде
Воробьев: регион поможет с ремонтом авто после взрыва в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
Воробьев: регион поможет с ремонтом авто после взрыва в Сергиевом Посаде
Помощь по остеклению и ремонту поврежденных автомобилей после взрыва в Сергиевом Посаде будет рассматриваться и оказываться регионом, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:46
2023-08-09T15:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
взрыв на складе в сергиевом посаде
происшествия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Помощь по остеклению и ремонту поврежденных автомобилей после взрыва в Сергиевом Посаде будет рассматриваться и оказываться регионом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Да, конечно, и остекление, где-то остекление, где-то рама, много вопросов было по имуществу, в частности автомобилей. У большинства жителей страховка - ОСАГО, будем смотреть, помогать. Некоторые машины, которые прилегали к цехам, понятно, что они восстановлению не подлежат", - отметил Воробьев в эфире канала "Россия 24" в ходе прямого включения с места событий. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде, происшествия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Происшествия

Воробьев: регион поможет с ремонтом авто после взрыва в Сергиевом Посаде

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев на месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Помощь по остеклению и ремонту поврежденных автомобилей после взрыва в Сергиевом Посаде будет рассматриваться и оказываться регионом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Да, конечно, и остекление, где-то остекление, где-то рама, много вопросов было по имуществу, в частности автомобилей. У большинства жителей страховка - ОСАГО, будем смотреть, помогать. Некоторые машины, которые прилегали к цехам, понятно, что они восстановлению не подлежат", - отметил Воробьев в эфире канала "Россия 24" в ходе прямого включения с места событий.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. 9 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Воробьев: в цеху Сергиева Посада, где прогремел взрыв, начиняли пиротехнику
Вчера, 15:35
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевВзрыв на складе в Сергиевом ПосадеПроисшествия
 
 
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