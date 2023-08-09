https://ria.ru/20230809/remont-1889095503.html

Губернатор Оренбуржья проверил ход ремонта школ и детсадов в Сорочинске

Губернатор Оренбуржья проверил ход ремонта школ и детсадов в Сорочинске - РИА Новости, 09.08.2023

Губернатор Оренбуржья проверил ход ремонта школ и детсадов в Сорочинске

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в среду проверил ход капитального ремонта школ и детских садов в Сорочинске, на модернизацию которых правительство... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:22

2023-08-09T15:22

2023-08-09T15:23

оренбургская область

сорочинск

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в среду проверил ход капитального ремонта школ и детских садов в Сорочинске, на модернизацию которых правительство области выделило в июле из регионального бюджета дополнительно 60 миллионов рублей, сообщает пресс-cлужба губернатора и правительства области. В частности, губернатор осмотрел детский сад № 5, расположенный в здании дореволюционной постройки, который впервые обновляют полностью. "Этот детский сад ремонтируем с прошлого года по региональной программе. Выделили дополнительные средства на полное обновление учреждения. Зданию больше ста лет, капремонт ему необходим. По факту от прежней конструкции остались одни стены. Откроем детский сад до октября. Всего в этом году по областной программе отремонтируем 72 детсада в 29 территориях", – приводятся в сообщении слова Паслера. После открытия детсад сможет принять 150 детей в 6 группах. Средняя школа № 3 имени Героя Советского Союза И.А. Акимова из-за аварийного состояния кровли спортзала была закрыта с декабря 2022 года. К капитальному ремонту крыши приступили в мае. В настоящее время идет монтаж финишного кровельного покрытия. Кроме полного восстановления крыши, подрядчик проведет внутреннюю отделку спортивного зала и косметический ремонт второго этажа. Планируется, что с 1 сентября учебный процесс в школе возобновится. Новый учебный год здесь начнут около 800 школьников. Губернатор также посетил второй корпус школы № 7 для занятий начальных классов. Здесь капремонт идет с мая текущего года. До окончания ремонта часть детей будет учиться в основном здании, часть – в школе № 1 имени В.П. Полякова. Глава региона раскритиковал работу подрядчика за отставание от графика и поручил увеличить количество людей на стройплощадке, чтобы завершить ремонт в намеченные сроки, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230809/buguruslan-1889005037.html

сорочинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сорочинск, денис паслер