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Двухлетнюю девочку нашли на лестничной клетке в Твери - РИА Новости, 09.08.2023
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20:40 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/rebenok-1889165459.html
Двухлетнюю девочку нашли на лестничной клетке в Твери
Двухлетнюю девочку нашли на лестничной клетке в Твери - РИА Новости, 09.08.2023
Двухлетнюю девочку нашли на лестничной клетке в Твери
В Твери на лестничной клетке многоквартирного дома утром понедельника обнаружили двухлетнюю девочку, прокуратура организовала проверку, сообщило в среду... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T20:40
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происшествия
тверь
жилье
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РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. В Твери на лестничной клетке многоквартирного дома утром понедельника обнаружили двухлетнюю девочку, прокуратура организовала проверку, сообщило в среду ведомство. "Прокуратурой Московского района города Твери организована проверка по факту обнаружения в утренние часы 07 августа 2-летней девочки одной на лестничной площадке многоквартирного дома, расположенного на улице Склизкова... По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры Тверской области. Предварительно установлено, что мать девочки вечером в воскресенье уложила ребенка спать, после чего покинула квартиру. Вернувшись домой и убедившись, что дочка на месте, легла спать. Утром мать обнаружила, что ребёнка нет в квартире, о чем сообщила в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20230809/poiski-1889134440.html
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происшествия, тверь, жилье
Происшествия, Тверь, Жилье
Двухлетнюю девочку нашли на лестничной клетке в Твери

Прокуратура: двухлетнюю девочку нашли на лестничной клетке в Твери

© РИА Новости / Галия ИбрагимоваЛестничная клетка жилого дома
Лестничная клетка жилого дома - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Галия Ибрагимова
Лестничная клетка жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. В Твери на лестничной клетке многоквартирного дома утром понедельника обнаружили двухлетнюю девочку, прокуратура организовала проверку, сообщило в среду ведомство.
"Прокуратурой Московского района города Твери организована проверка по факту обнаружения в утренние часы 07 августа 2-летней девочки одной на лестничной площадке многоквартирного дома, расположенного на улице Склизкова... По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры Тверской области.
Предварительно установлено, что мать девочки вечером в воскресенье уложила ребенка спать, после чего покинула квартиру. Вернувшись домой и убедившись, что дочка на месте, легла спать. Утром мать обнаружила, что ребёнка нет в квартире, о чем сообщила в правоохранительные органы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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