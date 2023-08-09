https://ria.ru/20230809/rebenok-1889165459.html

Двухлетнюю девочку нашли на лестничной клетке в Твери

Двухлетнюю девочку нашли на лестничной клетке в Твери - РИА Новости, 09.08.2023

Двухлетнюю девочку нашли на лестничной клетке в Твери

В Твери на лестничной клетке многоквартирного дома утром понедельника обнаружили двухлетнюю девочку, прокуратура организовала проверку, сообщило в среду... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T20:40

2023-08-09T20:40

2023-08-09T20:40

происшествия

тверь

жилье

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РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. В Твери на лестничной клетке многоквартирного дома утром понедельника обнаружили двухлетнюю девочку, прокуратура организовала проверку, сообщило в среду ведомство. "Прокуратурой Московского района города Твери организована проверка по факту обнаружения в утренние часы 07 августа 2-летней девочки одной на лестничной площадке многоквартирного дома, расположенного на улице Склизкова... По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры Тверской области. Предварительно установлено, что мать девочки вечером в воскресенье уложила ребенка спать, после чего покинула квартиру. Вернувшись домой и убедившись, что дочка на месте, легла спать. Утром мать обнаружила, что ребёнка нет в квартире, о чем сообщила в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20230809/poiski-1889134440.html

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происшествия, тверь, жилье