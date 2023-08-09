https://ria.ru/20230809/rebenok-1889069756.html

В Бийске полуторагодовалый ребенок погиб в детском саду во время еды

В Бийске полуторагодовалый ребенок погиб в детском саду во время еды - РИА Новости, 09.08.2023

В Бийске полуторагодовалый ребенок погиб в детском саду во время еды

В Бийске полуторагодовалый ребенок умер во время кормления в частном детском саду, сообщается на сайте управления СК России по Алтайскому краю. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:05

2023-08-09T14:05

2023-08-09T15:55

происшествия

бийск

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 9 авг — РИА Новости. В Бийске полуторагодовалый ребенок умер во время кормления в частном детском саду, сообщается на сайте управления СК России по Алтайскому краю. По полученным данным, инцидент произошел в среду днем в одном из частных центров по уходу и присмотру за детьми. "Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть", — говорится в заявлении.Сейчас следователи проводят допросы. Ведомство изъяло необходимую документацию и назначило комплекс судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". Как заявила помощник прокурора по региону Мария Антошкина, организована проверка соблюдения законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что детсад расположен в квартире дома на улице Пушкина, всего там находились около десяти маленьких детей. При этом учреждение, вероятно, работает незаконно, добавил он.

https://ria.ru/20230731/detsad-1887392421.html

https://ria.ru/20230718/stellazh-1884859885.html

бийск

алтайский край

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, бийск, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)