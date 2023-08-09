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В Бийске полуторагодовалый ребенок погиб в детском саду во время еды - РИА Новости, 09.08.2023
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14:05 09.08.2023 (обновлено: 15:55 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/rebenok-1889069756.html
В Бийске полуторагодовалый ребенок погиб в детском саду во время еды
В Бийске полуторагодовалый ребенок погиб в детском саду во время еды - РИА Новости, 09.08.2023
В Бийске полуторагодовалый ребенок погиб в детском саду во время еды
В Бийске полуторагодовалый ребенок умер во время кормления в частном детском саду, сообщается на сайте управления СК России по Алтайскому краю. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:05
2023-08-09T15:55
происшествия
бийск
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 9 авг — РИА Новости. В Бийске полуторагодовалый ребенок умер во время кормления в частном детском саду, сообщается на сайте управления СК России по Алтайскому краю. По полученным данным, инцидент произошел в среду днем в одном из частных центров по уходу и присмотру за детьми. "Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть", — говорится в заявлении.Сейчас следователи проводят допросы. Ведомство изъяло необходимую документацию и назначило комплекс судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". Как заявила помощник прокурора по региону Мария Антошкина, организована проверка соблюдения законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что детсад расположен в квартире дома на улице Пушкина, всего там находились около десяти маленьких детей. При этом учреждение, вероятно, работает незаконно, добавил он.
https://ria.ru/20230731/detsad-1887392421.html
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происшествия, бийск, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Бийск, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бийске полуторагодовалый ребенок погиб в детском саду во время еды

СК: в Бийске полуторагодовалый ребенок умер во время кормления в частном детском саду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 9 авг — РИА Новости. В Бийске полуторагодовалый ребенок умер во время кормления в частном детском саду, сообщается на сайте управления СК России по Алтайскому краю.
По полученным данным, инцидент произошел в среду днем в одном из частных центров по уходу и присмотру за детьми.
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"Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть", — говорится в заявлении.
Сейчас следователи проводят допросы. Ведомство изъяло необходимую документацию и назначило комплекс судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека".
Как заявила помощник прокурора по региону Мария Антошкина, организована проверка соблюдения законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что детсад расположен в квартире дома на улице Пушкина, всего там находились около десяти маленьких детей. При этом учреждение, вероятно, работает незаконно, добавил он.
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ПроисшествияБийскАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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