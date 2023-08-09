https://ria.ru/20230809/razrusheniya-1889050397.html

Власти устранят разрушения из-за взрыва в Сергиевом Посаде за свой счет

Власти устранят разрушения из-за взрыва в Сергиевом Посаде за свой счет - РИА Новости, 09.08.2023

Власти устранят разрушения из-за взрыва в Сергиевом Посаде за свой счет

Все, что разрушено во время взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счет властей, сообщил заместитель главы администрации... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:14

2023-08-09T13:14

2023-08-09T13:19

происшествия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

взрыв на складе в сергиевом посаде

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Все, что разрушено во время взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счет властей, сообщил заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа по вопросам строительства Андрей Горбунов.Ранее сообщалось, что склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина, как отмечал депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов, в нарушении технологических процессов."Безусловно, все, что разрушено, все будет восстановлено. Это не только окна, но и все остальные разрушения, которые произведены. Все будет исправлено. Я думаю, что и за счет администрации, и за счет вышестоящих организаций, потому что у нас есть разрушения, например, в колледже, который рядышком. Он не относится к зоне действия администрации, у него куратор - это министерство образования. Мы с ними сейчас на связи и обязательно этот вопрос решим, откуда будут выделены средства", - сказал Горбунов РИА Новости.Загорский оптико-механический завод производит оптическое и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В перечне выпускаемой продукции - офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы. Завод работает с 1935 года, отмечается на сайте предприятия.

https://ria.ru/20230809/postradavshie-1889041516.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде