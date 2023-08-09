https://ria.ru/20230809/razrusheniya-1889050397.html
Власти устранят разрушения из-за взрыва в Сергиевом Посаде за свой счет
Власти устранят разрушения из-за взрыва в Сергиевом Посаде за свой счет - РИА Новости, 09.08.2023
Власти устранят разрушения из-за взрыва в Сергиевом Посаде за свой счет
Все, что разрушено во время взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счет властей, сообщил заместитель главы администрации... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:14
2023-08-09T13:14
2023-08-09T13:19
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Все, что разрушено во время взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счет властей, сообщил заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа по вопросам строительства Андрей Горбунов.Ранее сообщалось, что склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина, как отмечал депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов, в нарушении технологических процессов."Безусловно, все, что разрушено, все будет восстановлено. Это не только окна, но и все остальные разрушения, которые произведены. Все будет исправлено. Я думаю, что и за счет администрации, и за счет вышестоящих организаций, потому что у нас есть разрушения, например, в колледже, который рядышком. Он не относится к зоне действия администрации, у него куратор - это министерство образования. Мы с ними сейчас на связи и обязательно этот вопрос решим, откуда будут выделены средства", - сказал Горбунов РИА Новости.Загорский оптико-механический завод производит оптическое и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В перечне выпускаемой продукции - офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы. Завод работает с 1935 года, отмечается на сайте предприятия.
https://ria.ru/20230809/postradavshie-1889041516.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
Власти устранят разрушения из-за взрыва в Сергиевом Посаде за свой счет
Разрушения из-за взрыва на складе в Сергиевом Посаде устранят за счет властей
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Все, что разрушено во время взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счет властей, сообщил заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа по вопросам строительства Андрей Горбунов.
Ранее сообщалось, что склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина, как отмечал депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов
, в нарушении технологических процессов.
"Безусловно, все, что разрушено, все будет восстановлено. Это не только окна, но и все остальные разрушения, которые произведены. Все будет исправлено. Я думаю, что и за счет администрации, и за счет вышестоящих организаций, потому что у нас есть разрушения, например, в колледже, который рядышком. Он не относится к зоне действия администрации, у него куратор - это министерство образования. Мы с ними сейчас на связи и обязательно этот вопрос решим, откуда будут выделены средства", - сказал Горбунов РИА Новости.
Загорский оптико-механический завод производит оптическое и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В перечне выпускаемой продукции - офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы. Завод работает с 1935 года, отмечается на сайте предприятия.
При взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадали более 40 человек